La Mancomunitat de l’Horta Sud inaugura una Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor que donarà servei a set municipis de la comarca

Connect on Linked in

Massanassa, Picanya, Alcàsser, Picassent, Sedaví, Benetússer i Beniparrell s’uneixen per a mancomunar el servei a través de l’entitat comarcal.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha inaugurat aquest matí a Sedaví l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor i Consumidora que donarà servei a set municipis de la comarca. El projecte sorgeix fruit del conveni de col·laboració signat per la Mancomunitat de l’Horta Sud amb la Unió de Consumidors de València el mes de juliol passat.



La nova oficina és una iniciativa de la Mancomunitat i dels municipis que fins al moment no disposaven d’una oficina municipal i donarà servei presencial dos dies al mes en cadascuna de les set localitats. L’oficina estarà el primer i tercer dilluns de cada mes a Benetússer, el primer i tercer dimecres a Sedaví, el segon i quart dijous a Picanya, el primer i tercer dijous a Picassent, el segon i quart dimecres a Alcàsser, el segon i quart dilluns a Massanassa i el primer i tercer divendres a Beniparrell.



L’horari de l’oficina serà de 9h a 15h i els empadronats en qualsevol d’aquestes localitats podran fer ús de l’atenció presencial en totes els emplaçaments i no necessitaran, en cas d’urgència, esperar que l’oficina torne al seu municipi. A més, s’ha habilitat un número de telèfon i un correu electrònic per a sol·licitar cita prèvia i per a consultes. El telèfon és el 661 346 203 i el correu electrònic ocic@mancohortasud.es



Sedaví i Picanya tindran situada la seua oficina en el seu mercat municipal. Beniparrell a la seua Casa de la Cultura mentre que Massanassa ho farà en el seu edifici municipal del Carrer Major, Alcàsser i Benetússer en les seues oficines de l’Agència de Desenvolupament Local i Picassent en el Centre Social del carrer Carlos Albores.



En l’oficina itinerant es podrà tramitar reclamacions per via extrajudicial i davant la Junta Arbitral de Consum, així com interposar denúncies i queixes davant els organismes competents i s’ajudarà a les persones consumidores en cas d’incompliment dels seus drets i garanties. A més, es realitzaran campanyes d’educació sobre consum per a fomentar entre la ciutadania una actitud de major acció i responsabilitat a l’hora d’exigir els seus drets.



A l’acte d’inauguració van acudir la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz, l’alcalde de Sedaví José Cabanes i l’alcaldessa d’Alcàsser Eva Zamora a més d’una nodrida representació de la corporació municipal local així com de regidors dels municipis que participen en el projecte.



Durant l’acte d’inauguració la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz va voler destacar l’exemple que suposa la posada en marxa d’aquesta oficina per al que ha de ser “l’esperit d’una mancomunitat”. “La nova OCIC demostra el necessàries que són entitats com la Mancomunitat de l’Horta Sud. Detectem necessitats en matèria d’atenció al consumidor i consumidora en els municipis més xicotets i mancomunem el servei perquè tota la ciutadania de la comarca puga disposar dels mateixos serveis independentment de la dimensió del seu municipi”, ha explicat.



Per part seua, l’alcalde de Sedaví José Cabanes ha destacat la necessitat d’aquest servei per ser “molt reclamat per la ciutadania”. “Fins a aquest moment molts dels municipis que compartirem la OCIC ens vam acollir a un conveni amb la Diputació que oferia el servei en línia però som conscients que hi ha molta gent que prefereix l’atenció presencial per això a través de la Mancomunitat hem posat en marxa aquesta oficina”, ha afegit.