La Mancomunitat de l’Horta Sud insta els ajuntaments de la comarca a sumar-se a la xarxa de municipis lliures de tràfic i prostitució

La presidenta de la comissió d’Igualtat i polítiques per a les persones de la Mancomunitat Maribel Albalat ha remés una carta a totes les alcaldies de la comarca convidant als consistoris a sumar-se a la xarxa.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha instat els ajuntaments de la comarca a sumar-se a la xarxa de municipis lliures de tràfic i prostitució. Ho ha fet a través d’una carta la presidenta de la comissió d’Igualtat i Polítiques per a les Persones de l’entitat intermunicipal Maribel Albalat. La invitació sorgeix després de l’últim assassinat fa pocs dies d’una dona víctima de les màfies de la prostitució en el municipi d’Albal.

En la missiva, Albalat destaca que no és possible “una comarca en igualtat mentre convisquem de manera normalitzada amb aquesta situació i es consenta la imatge de les dones prostituïdes en la Pista de Silla”. Per això, es reclama als ajuntaments que impulsen campanyes de conscienciació, una major coordinació de les policies locals per a augmentar el control sobre els proxenetes i posar a la disposició d’aquestes dones tots recursos i serveis municipals.



Per això, la Mancomunitat, a través d’aquesta carta, demana als municipis que es “impliquen activament en la igualtat entre homes i dones apostant per l’abolició de la prostitució començant pel compromís d’unir-se a la xarxa de ciutats lliures de trànsit de dones, xiquetes i xiquets”. Finalment, el document dirigeix a la pàgina web a través de la qual poder adherir-se a aquesta xarxa.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz ha volgut destacar la implicació tant de la presidenta de la comissió d’Igualtat de l’entitat intermunicipal Maribel Albalat com del Ajuntament d’Albal de “liderar la iniciativa institucional per a implicar a tots els municipis de la comarca en l’erradicació d’aquesta autèntica xacra”.