La Mancomunitat de l’Horta Sud liderarà un projecte europeu que lluitarà contra l’euroescepticisme entre els joves

El projecte, en el qual participen municipis de huit països europeus, serà el segon en el qual participe la Mancomunitat de l’Horta Sud i el primer liderat per l’entitat intermunicipal.



La Mancomunitat de l’Horta Sud liderarà el projecte europeu EUNEAR en el participaran municipis de huit països europeus que treballaran junts per a desenvolupar una Iniciativa Ciutadana Europea. L’objectiu del projecte és la lluita contra l’euroescepticisme que es genera entre la ciutadania que veu a les institucions europees com a entitats llunyanes i estrangeres. Aquest serà el segon projecte europeu en el qual participe la Mancomunitat de l’Horta Sud i el primer a ser liderat per l’entitat intermunicipal.



EUNEAR pretén crear un consorci internacional format per huit ciutats de Malta, Eslovènia, Itàlia, Xipre, Bulgària, Lituània, Polònia i Espanya per a perfilar una Iniciativa Ciutadana Europea. Per a això, els socis de la xarxa treballaran junts desenvolupant un protocol que podran en pràctica perquè els ciutadans coneguen les institucions europees, el seu funcionament, instruments polítics i mobilitzen a la societat civil per a complir amb els requisits de la iniciativa ciutadana a debatre en la Comissió Europea.



D’aquesta manera, al voltant de 20 joves tindran l’oportunitat d’augmentar la seua consciència de l’enorme importància del seu paper en els processos de presa de decisions i la seua responsabilitat com a ciutadans europeus en la construcció d’una Europa més inclusiva, tant a través de l’intercanvi d’opinions amb altres participants com a través de les discussions i debats que es realitzaran durant els esdeveniments previstos.



El projecte preveu un total de huit trobades internacionals en els quals els participants organitzaran conferències, tallers, debats oberts, però també algunes activitats alternatives i més dinàmiques per a crear un entorn estimulant amb jocs de rol o LAB creatius. Els esdeveniments comptaran amb la participació de diferents experts i representants de la UE per a donar suport a activitats particulars organitzades en cadascuna de les cites.



Aquest projecte europeu és el segon en el qual participa la Mancomunitat de l’Horta Sud des que al novembre es constituïra la seua comissió per a assumptes europeus. L’entitat intermunicipal treballa ja en el “Projecte on off” que té com a objectiu la prevenció de la violència contra la dona en internet entre els joves. EUNEAR serà el primer programa europeu liderat per la Mancomunitat i ha comptat amb la col·laboració per a la seua presentació amb l’empresa de planificació estratègica Crea360.



Per al president de la comissió per a assumptes europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud Bartolomé Nofuentes que l’entitat supramunicipal assumisca el lideratge del projecte demostra que es “està treballant en la bona línia”. “Sempre hem dit que per a estar a Europa fa falta tindre una estratègia i la Mancomunitat va posar en marxa la seua al novembre. Hem anat fent xicotets passos com el de tindre seu permanent a Brussel·les o l’adhesió a diversos partenariats per a aconseguir guanyar-nos la confiança de les institucions i poder dirigir projectes”, ha explicat.



Per part seua, la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz ha volgut destacar l’aposta de l’entitat per Europa. “Vam creure a Europa des del principi i ara estem veient els resultats del treball realitzat en els últims mesos amb la participació en projectes dirigits als nostres veïns i veïnes de la comarca”, ha comentat.