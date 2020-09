La Mancomunitat de l’Horta Sud llança Observem el portal web de l’observatori industrial de la comarca

Connect on Linked in

L’eina proporcionara informació de valor a les empreses de la comarca, publicarà l’evolució de l’ocupació en la zona i ajudarà les persones emprenedores a buscar suports pròxims per als seus projectes.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha llançat, a través del programa del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació (ACCO), Observem, el portal web de l’observatori industrial de la comarca. Una eina web que proporcionarà informació de valor a les empreses de la comarca, que publicarà l’evolució de l’ocupació en la zona i que ajudarà les persones emprenedores a buscar suports pròxims per als seus projectes.



La pàgina web, a la qual es pot accedir a través d’Observem.es, disposa en primer lloc d’un apartat d’actualitat on tot el sector econòmic de la comarca podrà accedir a informació de qualitat relacionada amb el món empresarial. A més es publicaran experiències pròximes d’èxit que puguen servir a altres persones com a exemple per a la presa de decisions, tendències dels sectors productius que puguen copiar-se a la comarca i opinions d’empresàries i empresaris de l’Horta Sud sobre l’evolució de l’economia i les decisions que estan prenent per a protegir la seua empresa.



En l’apartat estadístic es podrà consultar l’evolució de l’ocupació a la comarca al qual es tindrà l’oportunitat d’accedir a les xifres totals o individuals per municipi. També serà possible accedir al nombre d’empreses creades a l’Horta Sud dividida per sectors amb els seus corresponents gràfics comparatius per a fer la informació més completa i comprensible. A més, s’actualitzaran altres dades estadístiques com el nombre d’habitants de la comarca que actualment situa a la comarca com el quatre nucli poblacional de la Comunitat Valenciana.



Finalment, la web oferirà un apartat d’agenda en el qual es podrà consultar esdeveniments, ajudes, programes formatius o taules sectorials dels quals es puguen beneficiar les empreses i emprenedors i emprenedores de la comarca recopilant informació de totes les fonts possibles. A més, s’ha disposat un directori d’associacions empresarials de la comarca.



La posada en marxa d’aquesta eina s’emmarca dins del compromís adquirit per la Mancomunitat de l’Horta Sud en la Declaració Institucional per a la Reconstrucció Social i Econòmica de l’Horta Sud que va ser aprovada per unanimitat en l’últim ple de l’entitat intermunicipal. En concret en l’apartat 3, el document feia referència al compromís de “impulsar l’Observatori Industrial que s’està desenvolupant des del ACCO com a eina de coneixement i anàlisi de l’actual situació socioeconòmica per a l’elaboració de plans estratègics i operatius en les àrees d’ocupació, formació, desenvolupament tecnològic, comerç i digitalització de la comarca”.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz, Observem serà una “bona eina per al sector empresarial de la comarca que tindrà una guia completa de recursos i informació sobre l’activitat econòmica a l’Horta Sud que els ajudarà a prendre decisions en benefici dels seus negocis”. “Tindre concentrada tota la informació en un mateix lloc i a més filtrada pels bons professionals que formen el ACCO aportarà molt de valor al nostre teixit econòmic”, ha explicat Sanz.