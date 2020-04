La Mancomunitat de l’Horta Sud llança un decàleg de consells a les empreses en la seua volta a l’activitat després de la hibernació econòmica

Connect on Linked in

Les propostes es divideixen en diversos grups segons la temàtica com la salut dels treballadors i treballadores, l’economia de l’empresa, finançament, proveïdors, clients, suport de l’administració i orientació del negoci.



La Mancomunitat de l’Horta Sud, a través de la seua Agència de Desenvolupament Comarcal i del grup de treball del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació (ACCO) ha llançat un decàleg amb 50 consells per a facilitar a les empreses un correcte retorn a l’activitat després del període d’hibernació econòmica per la crisi sanitària del Coronavirus. Les propostes es divideixen en diversos grups segons la temàtica com la salut dels treballadors i treballadores, l’economia de l’empresa, finançament, proveïdors, clients, suport de l’administració i orientació del negoci.



El principal bloc del document, que es pot consultar en la pàgina web de la Mancomunitat de l’Horta Sud, és el dedicat a la protecció de la salut dels treballadors i treballadores de l’empresa. En ell trobem consells com deixar de fitxar per mitjà de petjada, utilitzar totes les mesures de protecció possibles com a mampares, guants o màscares, mantindre les estades desinfectades i ventilades, fomentar les reunions per teleconferència o la incorporació al lloc de treball per cohorts d’edat, començant per les més joves.



Quant al personal, el decàleg també recull altres consells com la realització d’un estudi sobre quin personal és necessari i amb quin es pot negociar un període de vacances, la possibilitat de la reducció de jornada o l’aplicació de mesures de conciliació familiar per a evitar en la mesura que siga possible aglomeracions i contactes entre empleats. A més, en aquest apartat es proposa per a l’estabilitat econòmica del negoci la reducció de despeses de personal com a dietes, bons o plusos.



Un altre dels blocs importants del decàleg “50 mesures per a reobrir la teua empresa” és el de la recuperació econòmica de les companyies. Algunes mesures que es proposen són l’estudi del punt d’equilibri per a cobrir costos, la renegociació de despeses com a lloguers dels locals o naus, l’ajornament de les inversions no estratègiques o la gestió de l’excés d’estoc a través d’ofertes i promocions. Sobre mesures econòmiques també s’aconsella la negociació amb els bancs de períodes de carència de préstecs o pòlisses o amb els proveïdors per a ajornar pagaments de factures, els descomptes per ràpid pagament, la negociació a la baixa de royalties o el redissenye del pressupost de l’empresa.



Finalment, el decàleg també aprofundeix en alguns aspectes d’orientació empresarial en moments d’incertesa com l’actual que van en la seua majoria enfocats a la digitalització de les companyies. Així trobem consells concrets com les demostracions de producte per mitjans digitals, la utilització de les xarxes socials per a la promoció, la posada en marxa de la venda online, l’accés a la gestió de l’activitat de l’empresa des del núvol o l’anàlisi de les dades.



La Mancomunitat al servei dels treballadors, empreses i autònoms

Des que es decretara l’estat d’alarma per la crisi sanitària del Coronavirus tant l’Agència de Desenvolupament Comarcal com el grup de treball del ACCO de la Mancomunitat de l’Horta Sud han mantingut de manera telemàtica el seu servei d’assessorament a empreses, treballadors i autònoms en el qual s’ha informat de les mesures que les diferents administracions han pres per a reduir en la mesura que siga possible els efectes econòmics de la pandèmia.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz és important en un moment tan complicat com l’actual “estar al costat de les persones a les quals més els afectarà l’aturada de l’economia”. “La gent agraeix molt trobar a una persona a l’altre costat del telèfon que de manera tranquil·la i sense presses els explica totes les ajudes, subvencions i possibilitats que tenen depenent de la seua situació. Les administracions públiques hem de posar tots els nostres recursos per a minimitzar al màxim l’impacte del Coronavirus”, ha explicat Sanz.