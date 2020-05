La Mancomunitat de l’Horta Sud organitza un curs online de sensibilització en igualtat i violència de gènere per al personal dels ajuntaments

Connect on Linked in

La Mancomunitat de l’Horta Sud, a través de la seua unitat d’Igualtat, ha organitzat un curs online de sensibilització en igualtat i violència de gènere per a empleats públics. El curs, que comença hui, ha completat les 40 places disponibles amb peronal de la majoria dels ajuntaments de la comarca i està homologat pel Institut Valencià d’Administació Pública (IVAP).

El curs tindrà una duració de 20 hores i consta de cinc blocs temàtics. El primer d’ells farà referència a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. El segon aprofundirà en els mecanismes que provoquen la desigualtat de gènere. El tercer indagarà en la divisió sexual del treball. El quart bloc estarà dedicat a la violència masclista mentre que l’últim serà una mirada al futur i a les mesures que individualment podem aplicar per a combatre la violència de gènere i la desigualtat. El curs estarà tutoritzat per la unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud formada per especialistes de la Xarxa Valenciana d’Igualtat de la Generalitat Valenciana.

L’acció està dirigida als empleats i empleades públiques dels ajuntaments de la comarca de l’Horta Sud que han respost positivament a la proposta de la Mancomunitat i han esgotat les 40 places disponibles en aquesta primera edició del curs. El perfil dels participants és molt variat i va des de funcionaris i funcionàries de l’àrea de Secretaria i Intervenció, a Serveis Socials, Igualtat, Urbanisme, Economia, Educació, Ocupació, Administració o Policia.

Per a Maribel Albalat presidenta de la comissió d’Igualtat i Polítiques per a les Persones de la *Mancomunitat, la realitat laboral “ens està mostrant desgraciadament que en molts casos continua existint una desigualtat real entre homes i dones, expressada en diferències salarials, accés a càrrecs de responsabilitat o fins i tot en la divisió del treball”. Per això, Albalat remarca que conscienciar “en les nostres administracions públiques, als nostres equips i personal, resulta fonamental i suposa un gran pas per a continuar avançant en la igualtat i ampliant-la cada vegada a més àmbits”.

Per part seua, la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz destaca la importància de “la varietat de perfils que participaran en el curs per a aprofundir en la transversalitat de la igualtat i que es puga aplicar la perspectiva de gènere en totes les àrees”. La màxima responsable de l’entitat intermunicipal subratlla també la necessitat de “continuar avançant en igualtat en situacions de crisis ja que normalment aquestes situacions agreugen les desigualtats entre dones i homes”.