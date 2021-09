La Mancomunitat de l’Horta Sud organitza unes jornades per a abordar la problemàtica de la prostitució i l’explotació sexual a la comarca

Connect on Linked in

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha inaugurat aquest matí, coincidint amb el dia internacional contra l’Explotació Sexual, la primera de les tres jornades organitzades amb la finalitat d’abordar la problemàtica de la prostitució a la comarca. Sota el lema “Per una Horta Sud lliure d’explotació sexual” l’objectiu de la iniciativa és promoure la coordinació entre ajuntaments i agents socials que aconseguisca eliminar la prostitució i la tracta de la comarca.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz va estar acompanyada en la inauguració de la consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques Gabriela Bravo. En el seu discurs de benvinguda, Sanz va voler destacar la iniciativa de la Mancomunitat en un projecte que es “inicia en el dia de hui i que no acabarà fins que a l’Horta Sud aconseguim que no hi haja cap dona explotada sexualment i obligada a prostituir-se”. “Una societat que aspire a la igualtat efectiva entre dones i homes no pot consentir que es comercie amb dones i xiquetes. Les dones mereixem viure en una societat justa i igualitària en la qual ningú visca amenaçada, extorquida i amb por de morir”, va explicar.



Per part seua, la consellera de Justícia Gabriela Bravo va posar l’èmfasi en la “necessitat de canviar la llei per a equiparar la prostitució amb la violència de gènere” com a punt de partida per a poder acabar amb “una clara vulneració dels drets humans”. A més, va animar als municipis de l’Horta Sud a elaborar les seues pròpies ordenances contra la prostitució i va oferir l’ajuda de la Conselleria en la tasca d’acabar amb la prostitució i l’explotació sexual a la comarca.



En aquesta primera jornada es va poder escoltar el testimoniatge de Carol, una supervivent que va relatar com va ser captada, enganyada i obligada a exercir la prostitució. A més, es va parlar dels recursos d’atenció i assessorament a dones en aquesta situació que ofereix el programa Alba de l’Institut Valencià de les Dones. Finalment, es va tractar amb la magistrada Lara Esteve sobre els instruments jurídics contra el tràfic i explotació sexual per a finalitzar amb una taula redona en la qual es va exposar el treball del denominat tercer sector en l’assistència i detecció de situacions de prostitució a l’Horta Sud en la qual van participar Creu Roja, Amaranta i ASFA.



Per al dia 6 d’octubre està prevista la segona de les sessions orientada a la detecció i intervenció de les forces i cossos de seguretat de l’estat en situacions de prostitució i tràfic amb finalitat d’explotació sexual i que comptarà amb la participació de Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional.



Les jornades es tancaran el dia 20 d’octubre amb una jornada en la qual s’abordaran les estratègies d’intervenció local en matèria de prostitució. A més, s’analitzarà la construcció de la masculinitat prostituyente a través dels missatges de la pornografia amb una ponència a càrrec de les divulgadores feministes Towanda Rebels.