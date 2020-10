La Mancomunitat de l’Horta Sud participa en el projecte “Fem Xarxa. Fem Igualtat” de formació i sensibilització en igualtat

Connect on Linked in

En el projecte, que consta d’una programació de webinarios dirigits a tant a ajuntaments, entitats socials, empreses i ciutadania en general, participen la majoria de les mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

La Mancomunitat de l’Horta Sud participa en el projecte “Fem Xarxa. Fem Igualtat”, una iniciativa sorgida de les mancomunitats que integren la Xarxa Valenciana d’Igualtat, que es va presentar ahir i que pretén posar a la disposició d’ajuntaments, entitats socials, empreses i ciutadania en general formació en matèria d’igualtat a través d’una programació trimestral de webinarios.



El programa va ser presentat pel secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, el secretari general de la Federació Valenciana de municipis i províncies, Vicente Gil i la directora general de l’Institut Valencià de les Dones, María Such. Després d’això va tindre lloc la ponència inaugural sota el títol ‘Cuidant la cura. Dones en el món rural’, dedicada a les dones rurals amb motiu de la celebració del Dia internacional de la Dona Rural el passat 15 d’octubre i a la qual es van connectar 110 persones.



El següent webinario ho organitzarà la Mancomunitat de l’Horta Sud, en col·laboració amb l’ajuntament de Quart de Poblet, el pròxim 5 de novembre a les 12 hores i tindrà com a tema els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere. Una formació que per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, arriba en un moment “molt adequat” perquè molts ajuntaments i administracions públiques estan treballant els pressupostos per a l’any vinent. “Pretenem poder influir d’alguna forma en aqueixos pressupostos per a fer-los més igualitaris”, ha explicat.



Per a accedir als webinarios és necessari inscriure's prèviament a través d'un formulari que s'habilitarà i que es difondrà prèviament a cada sessió.