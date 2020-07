La Mancomunitat de l’Horta Sud participa en un programa europeu per a previndre la violència contra les dones en internet

La Mancomunitat de l’Horta Sud participarà en un programa europeu per a previndre la violència contra les dones en internet. La proposta es realitzarà conjuntament a Grècia, Bulgària, Itàlia, Xipre i Espanya en la qual l’administració encarregada de liderar el projecte serà la Mancomunitat de l’Horta Sud. El programa pretén involucrar a professors i professores d’instituts de Secundària i a joves de la comarca d’entre 12 i 17 anys.

El “Projecte on off” és finançat íntegrament per fons europeus i és el primer programa que rep la Mancomunitat de l’Horta Sud després de la creació de la seua comissió per a assumptes europeus. L’objectiu de la iniciativa és la prevenció de la violència contra la dona en internet mitjançant el desenvolupament de models on i off amb activitats dirigides a conscienciar sobre determinats comportaments en la xarxa i mostrar com a alternativa noves conductes i valors socials positius.

Es pretén involucrar tant a professors i professores d’instituts de Secundària de l’Horta Sud com a joves d’edats compreses entre els 12 i 17 anys. En el cas dels primers, com a professionals involucrats en l’educació dels i les adolescents es busca que transmeten valors de respecte per a superar els estereotips i que les dones que puguen patir assetjament tinguen persones a les quals puguen acudir. Millorar les competències dels professors significa augmentar l’oportunitat de sensibilitzar a milers de joves.

Per a la realització del projecte s’establiran grups de treball local de 18 persones entre professors de tots els IES de la comarca i alumnes. Està previst que les primeres reunions de treball es realitzen en els pròxims dies per a poder començar a treballar amb les activitats amb la represa del curs escolar al setembre.

El president de la comissió per a assumptes europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Bartolomé Nofuentes, ha destacat l’arribada del primer programa finançat amb fons europeus a la comarca des de la posada en marxa de l’estratègia europea de l’entitat intermunicipal. “El treball de posicionament a Europa a la recerca de programes que milloren la vida dels ciutadans de l’Horta Sud comença a donar els seus fruits amb un projecte molt necessari per a acabar amb el problema de la violència de gènere i la desigualtat entre homes i dones”, ha assenyalat.

Per part seua, la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, ha volgut destacar la importància de la temàtica de la iniciativa. “Treballar per la igualtat entre homes i dones és una de les línies d’actuació estratègiques de la Mancomunitat. Creiem molt interessant a més fer-ho amb la gent més jove perquè ells i elles són el futur d’una societat en la qual desitgem que desaparega la violència contra la dona i les desigualtats”, ha remarcat.

Relacionats