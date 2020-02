La Mancomunitat de l’Horta Sud posa a la disposició dels ajuntaments material i formació en matèria d’Igualtat amb motiu del 8M

Connect on Linked in

S’ha posat a la disposició dels consistoris formació en matèria d’Igualtat per a les plantilles municipals i per a l’alumnat d’Infantil i Primària en els centres educatius.



La Mancomunitat de l’Horta Sud ha posat a la disposició dels ayutamientos de la comarca, a través de la seua Unitat d’Igualtat, material i formació en matèria d’Igualtat amb motiu de la celebració del 8 de març, dia internacional de la Dona. En concret, s’ha facilitat als consistoris formacions per als funcionaris i funcionàries municipals i tallers dirigits a l’alumnat d’Infantil i Primària en els centres educatius. A més, s’ha confeccionat una campanya amb cartelleria sota el lema “És als teues mans”.



En total es realitzaran un total de 84 tallers en 26 centres escolars de la comarca. Amb el títol de “De major vull ser …. jo”, amb aquesta activitat es busca afavorir la ruptura de rols i estereotips de gènere, fomentar el desenvolupament d’actituds i eleccions personals allunyades dels rols de gènere i treballar entorn del concepte corresponsabilitat entre els més joves. Els xiquets i xiquetes tindran l’oportunitat de conéixer les diferències entre l’àmbit públic i privat per a reflexionar sobre la consideració del treball domèstic i la corresponsabilitat.



D’altra banda, la Mancomunitat de l’Horta Sud està realitzant formacions dirigides a les plantilles dels ajuntaments de la comarca. L’objectiu és el de sensibilitzar al personal tècnic municipal en la inclusió de la perspectiva de gènere, conéixer la normativa d’aplicació en matèria de clàusules d’igualtat en la contractació pública així com sensibilitzar a la plantilla en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe. En total, les tècniques responsables de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat, ha realitzat ja sis tallers, i s’han format fins al moment a 61 persones, 46 dones i 25 homes, del personal dels ajuntaments de Mislata, Alaquàs, Sedaví i Torrent.



D’altra banda, la cartelleria dissenyada amb motiu del 8M i que també s’ha distribuït entre els departaments d’Igualtat dels municipis de la comarca destaca els reptes en Igualtat com la coeducació, la participació la qualitat en l’ocupació, la corresponsabilitat, la visibilitat, paritat, igualtat salarial, l’eliminació de la violència contra la dona i la transversalitat en les polítiques públiques.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, la campanya posa en valor l’aposta clara de la institució en matèria d’Igualtat com un dels eixos fonamentals de gestió. “Creiem en la Igualtat com a motor de creixement social per això hem la nostra aposta és clara, ajudar a complementar les iniciatives que des dels ajuntament de la comarca s’estan duent a terme en aquest sentit”, explica Sanz.