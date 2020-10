La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta el nou projecte del ACCO per a contrarestar els efectes econòmics i socials de la pandèmia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En dues sessions dirigides a tècnics de les agències de desenvolupament local de la comarca i a regidories, associacions i empresariat es va traslladar les línies d’actuació per a pal·liar els efectes econòmics i socials de la pandèmia.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha presentat les línies estratègiques de treball del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació (ACCO) que se centren en contrarestar els efectes econòmics i socials de la pandèmia. A través de dues reunions dirigides a tècnics i tècniques de les agències de desenvolupament local, regidories de desenvolupament econòmic, empreses i associacions es van anunciar les principals línies estratègiques d’actuació per als pròxims mesos.



Després de 20 anys de projectes dirigits a posar en marxa polítiques actives d’ocupació a la comarca gràcies al consens i la col·laboració dels agents socioeconòmics més importants, en aquesta ocasió, i davant una situació sanitària i econòmica sense precedents, l’adaptació i resiliència de l’economia de la nostra comarca passa més que mai per una anàlisi i una presa de decisions crítica i consensuada.



Amb aqueix punt de partida, des de la Mancomunitat de l’Horta Sud i el ACCO s’han planificat eines per a poder pal·liar en la mesura que siga possible les conseqüències socials i econòmiques provocades per la pandèmia. Una d’elles és l’observatori industrial, que a través d’un portal web recollirà múltiples i variades dades, la seua anàlisi, acords, evolució i resultats.



Una altra d’aquestes eines és la posada en marxa de taules sectorials de les àrees productives més importants de la comarca, com són l’agroalimentari i begudes, injectats, béns d’equip del sector metall, la fusta i moble i el transport logístic. En elles es debatran les necessitats, tendències i oportunitats de cada sector, dirigint la presa de decisions cap a propostes, plans o accions dirigides a un desenvolupament sostenible que impulse la creació d’ocupació de qualitat.



Teletreball, teleformació i altres mesures

En l’acte es van presentar també accions dirigides a l’ocupació destinades a l’orientació i inserció laboral amb la base en el teletreball i la teleformació. A més, es van anunciar altres accions dirigides a les empreses, especialment als xicotets negocis, on es reforçarà l’assessorament per a la planificació i viabilitat d’aquests.



En totes dues sessions informatives es va remarcar la necessitat d’implicació de tots els agents socials, governs locals, associacions empresarials, sindicats, agències de desenvolupament local, gestores de polígons, empreses més rellevants dels sectors, instituts tecnològics i universitats, per a sumar sinergies i iniciar un necessària reconstrucció social i econòmica de la nostra comarca.

A les reunions va acudir la presidenta de la comissió d’Infraestructures,

Mobilitat i Serveis Públics de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Zamora que va destacar la trajectòria del ACCO des de la seua creació en 2001 i la necessitat de projectes com aquest en l’actualitat. “Vivim temps de molta incertesa. Molts indicadors ens fan pensar que la pandèmia sanitària tindrà conseqüències socials. Per aquest motiu projectes com el ACCO de la Mancomunitat són imprescindibles”, va explicar.