La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta la campanya #PornOff, Desconnecta’t del porno amb motiu del 25N dia de l’eliminació de la violència contra la dona

La campanya té com a objectiu fomentar unes relacions afectiu-sexuals igualitàries i saludables.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha presentat la campanya #PornOff, Desconnecta’t del porno amb motiu del 25N dia de l’eliminació de la violència contra la dona. Realitzada en col·laboració amb els departaments d’Igualtat dels ajuntaments de la comarca, la campanya té com a objectiu fomentar unes relacions afectiu-sexuals igualitàries i saludables.



#PornOff, Desconnecta’t del porno està centrada i destinada tant a la població adolescent com a les persones de referència dels i les adolescents, és a dir, professorat, personal tècnic que treballa amb aquest col·lectiu i a les famílies. L’objectiu és derrocar aquells mites entorn a la sexualitat, estereotips de gènere i conductes de risc i violentes que apareixen en la pornografia, en les quals majoritàriament es visualitza, fins i tot de manera explícita, uns comportaments violents i discriminatoris cap a la dona.



La unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha posat a la disposició dels ajuntaments de la comarca un cartell per a la seua difusió a més de la possibilitat de la realització d’un programa de prevenció de violència sexual i violència masclista pel consum de pornografia en adolescents. Els tallers, dirigits a estudiants de 3a de l’ESO, ja s’estan realitzant en centres educatius de les localitats d’Albal, Alcàsser, Benetússer i Sedaví i s’impartiran fins a març del pròxim any.

Altres accions pel 25N



A més de la campanya #PornOff, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha posat a la disposició dels ajuntaments de la comarca una proposta didàctica per a professorat d’infantil i primària centres educatius sota el títol de “No a la violència de gènere”. També es repartirà entre els consistoris material de sensibilització per a promoure relacions igualitàries i saludables i jupetins identificatius per als responsables dels Punts Violeta municipals.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, ha destacat que el porno, com ja es va demostrar en les jornades sobre prostitució organitzades per l’entitat comarcal, “fomenten les relacions de desigualtat entre homes i dones degradant en la majoria dels casos a les dones pel que és un punt en el qual hem cregut que havíem d’incidir en la campanya d’enguany”.