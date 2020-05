La Mancomunitat de l’Horta Sud publica una guia de mesures de prevenció per a comerços i restaurants durant la fase 1 de la desescalada

La Mancomunitat de l’Horta Sud, a través del seu grup de treball del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació (ACCO), ha publicat una guia amb un resum de les mesures de prevenció per a comerços i restaurants durant la fase 1 de desescalada en els quals començaran a atendre clients amb aforaments limitats. Els documents, dissenyats a manera de check list, pretenen posar en coneixement de comerciants i hostalers les accions marcades pel Ministeri de Sanitat necessàries per a poder atendre els seus clients sense risc i, a més, ser una eina per a comprovar si compleixen amb els requisits exigits.

Les mesures per a la reobertura de les terrasses en l’hostaleria es divideixen en tres blocs. El primer d’ells fa referència a les mesures que tenen a veure amb la disposició de la terrassa. D’aquesta forma, la guia editada per la Mancomunitat de l’Horta Sud recorda l’obligació de la separació d’almenys dos metres de distància entre taules o la limitació del 50% de la capacitat de la terrassa tenint com a referència l’últim permís municipal emés sobre aquest tema per a aqueix negoci.

El segon bloc de mesures per a l’hostaleria fa referència a la higiene i prevenció per a la seguretat dels treballadors. En elles el document reflecteix aspectes com l’obligació de disposar d’equips de protecció individual adequats al nivell de risc, la necessitat que l’equip de treball estiga format per a la utilització d’aquest material, l’organització de torns per a garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal entre treballadors i treballadores, la disposició de llocs perquè aquests puguen canviar-se de roba o instruccions per a la rentada i desinfecció dels uniformes.

En l’últim bloc trobem les mesures de prevenció en el moment de la prestació del servei. Ací els hostalers podran comprovar si compleixen amb accions com la neteja i desinfecció entre clients, la disposició de dispensadors de gels hidroalcohólicos, l’eliminació de productes d’autoservei com a tovalloneres o setrills o la limitació de l’ús de les condícies per part dels clients d’un en un.

En el comerç mesures abans, durant i després de l’atenció al client.

La segona guia de mesures llançada per la Mancomunitat de l’Horta Sud té a veure amb la reobertura del comerç local durant la Fase 1 de la desescalada organitzada des del govern central. L’organització de les mesures del check list en aquest cas és temporal i tenen a veure amb els moments previs a l’obertura de l’establiment, durant l’obertura i després del seu tancament. Abans de pujar les persianes cada dia, els comerciants hauran de revisar la seua pròpia simptomatologia o mantindre la distància de seguretat en el camí al negoci. A més, abans de rebre clients, hauran de comprovar l’aprovisionament de material com a gels, guants, mocadors d’un sol ús o màscares, definir un aforament màxim o establir un protocol d’entrada i eixida de l’establiment entre altres mesures.

Durant l’obertura de l’establiment, la guia recorda les recomanacions de la ventilació periòdica de les instal·lacions, evitar desplaçaments que no siguen essencials, l’atenció preferent als majors de 65 anys en els horaris previstos o en el cas que l’establiment compte amb emprovadors, desinfectar seient, porta o cortina d’entrada, parets i la resta de superfícies susceptibles de contagi, després de cada ús i higienitzar les peces provades i no adquirides.

Finalment, després del tancament del local, l’informe recomana la utilització d’equips de protecció individual d’un sol ús per al personal encarregat de la neteja i desinfecció de les instal·lacions, l’embutxacat i la rentada dels uniformes de treball a una temperatura d’entre 60 i 90 graus o la completa higiene de mans una vegada finalitzada la neteja.

Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, aquestes guies seran un “recurs molt útil” per als comerciants i hostalers de la comarca. “De sobte hem hagut de canviar moltes dels nostres costums i del nostre comportament social. És tot nou per a tots. Per això que els comerciants i restauradors puguen tindre una guia sobre com actuar per a tindre espais segurs de contagi els serà de molta ajuda per a atendre els seus clients en la nova situació”, ha explicat Sanz.

