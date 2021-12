La Mancomunitat de l’Horta Sud recolzarà el retorn del Circuit de Carreres Populars de la comarca després de la pandèmia

Connect on Linked in

La Mancomunitat es converteix en patrocinador d’un esdeveniment que compta amb carreres populars en 7 municipis de la comarca.

La Mancomunitat de l’Horta Sud i el Circuit Caixa Popular de Carreres Populars de la comarca han aconseguit un acord de col·laboració pel qual l’entitat supramunicipal recolzarà el retorn del circuit després de l’aturada per la pandèmia. D’aquesta manera, la Mancomunitat de l’Horta Sud es converteix en patrocinador d’un esdeveniment que compta amb carreres populars en 7 municipis de la comarca.



“L’esport en general i les carreres populars en particular són un element vertebrador per a la comarca i per aquest motiu hem considerat important recolzar un projecte que anima a practicar esport i fa que els nostres veïns em moguen per la comarca, la coneguen una mica més i gaudisquen d’ella”, ha explicat Eva Sanz, presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud.



Per part seua, el president del Club Atletisme Vila d’Alaquàs, organitzador del circuit, Manuel Giménez, ha manifestat el seu agraïment pel suport de la Mancomunitat a l’esdeveniment. “Volem agrair a la Mancomunitat la seua aposta per l’atletisme popular i per un circuit que està més que consolidat a la comarca i que tornarà amb moltes ganes després de dos anys d’aturada per la pandèmia”, ha assenyalat.



En 2019, l’últim any en què es va celebrar el circuit, van participar més de 5.500 esportistes en les set carreres a l’Horta Sud que es van desenvolupar en els municipis d’Albal, Alaquàs, Xirivella, Benetússer, Alfafar, Aldaia i Mislata. A més, el circuit té un component solidari perquè part de la recaptació per les inscripcions a cadascuna de les proves va destinada a entitats socials sense ànim de lucre.