La Mancomunitat de l’Horta Sud recomana el consum responsable i no sexista de joguets

La campanya recull un decàleg de consells amb l’objectiu de promoure entre els xiquets i xiquetes uns valors de consum responsable, igualitari i no discriminatori.



La Mancomunitat de l’Horta Sud, a través de la seua unitat d’Igualtat, ha llançat la campanya “Recomanacions per a un consum responsable i no sexista de joguets” en la qual es recull un decàleg de consells amb l’objectiu de promoure entre els xiquets i xiquetes uns valors de consum responsable, igualitari i no discriminatori. Per a la campanya s’ha dissenyat material divulgatiu per a la seua difusió en els centres escolars de la comarca, així com un vídeo on xiquets i xiquetes fan les seues peticions a Papà Noel i els Reis Mags sota aquests criteris.



La campanya, que està a la disposició dels 20 ajuntaments que formen la Mancomunitat de l’Horta Sud, compta amb un decàleg de bones pràctiques en la compra de joguets amb missatges com “la il·lusió no està lligada al preu”, “no hi ha joguets per a xiquets i per a xiquetes” o “fomenta l’ús de joguets cooperatius, per a usar-los a l’aire lliure i solidaris”. En les deu recomanacions s’inclou des del foment de valors igualitaris i no sexistes, fins a valors com a consum responsable, ecològic, el respecte pels animals i el foment del comerç de proximitat.



A més del decàleg, la campanya la completa un vídeo amb missatges de xiquets i xiquetes de la comarca que llancen missatges amb les seues peticions per als seus regals nadalencs a Les seues Majestats els Reis Mags i a Papà Noel. Tot el material pot descarregar-se de la pàgina web de la Mancomunitat de l’Horta Sud.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, aquesta campanya posa en relleu la importància de poder comptar amb una unitat d’Igualtat dins de l’organisme supramunicipal per a poder “atendre necessitats en matèria d’igualtat que puguen tindre els municipis de la comarca”. A més va recalcar un dels lemes de la campanya que diu que els millors regals que podem oferir als xiquets i a les xiquetes “seran els moments compartits”.