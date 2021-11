La Mancomunitat de l’Horta Sud rep 20.000 euros de subvenció de la Diputació de València per a reforçar la seua estratègia europea

Print This Post

Amb la subvenció, l’entitat comarcal ha fet front a la quota de participació en la xarxa europea Partenalia i ha costejat un curs de formació per a tècnics dels ajuntaments de l’Horta Sud entre altres projectes.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha rebut una subvenció de 20.420 euros procedents de la Diputació de València per a reforçar la seua estratègia europea. En concret, l’entitat comarcal ha fet front amb aquesta quantitat a la quota de participació en la xarxa europea Partenalia, ha sufragat un curs de formació per a tècnics municipals de la comarca i ha costejat part de les despeses de personal de la creació i posada en marxa d’una oficina comarcal de projectes europeus.



El mes de setembre passat la Mancomunitat de l’Horta Sud va organitzar tres sessions formatives dirigides a personal tècnic dels departaments de Desenvolupament Local dels municipis de la comarca en les quals va treballar la forma en què els consistoris poden accedir al finançament procedent d’Europa ja siga en projectes emmarcats en el Pla de Recuperació Next Generation com en el Marc Financer pluriennal 21-27.



Gràcies a l’arribada del finançament de la Diputació, la Mancomunitat de l’Horta Sud també ha sufragat la quota de participació en la xarxa europea Partenalia. Un conglomerat que representa els interessos dels ens intermedis locals de la Unió Europea i que els ofereix una plataforma de treball per a promoure iniciatives innovadores i l’intercanvi de millors pràctiques a escala transnacional.



Finalment, la Mancomunitat també ha afrontat amb aquesta subvenció parteix de les despeses de personal de la creació i posada en marxa d’una oficina comarcal de projectes europeus per a coordinar programes en l’àmbit de l’Horta Sud i poder assistir els seus ajuntaments en l’accés al finançament comunitari.



El president de la comissió d’assumptes europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Bartolomé Nofuentes, va agrair a la Diputació de València el gest de comptar amb les mancomunitats per a l’assistència als municipis en matèria de fons europeus. “Estem davant una oportunitat única per a poder millorar la nostra comarca gràcies al finançament procedent d’Europa i accions com aquesta de la Diputació ens ajuden a poder assistir als municipis en l’objectiu que tots tinguen l’oportunitat d’accedir a aquests fons”, va assenyalar Nofuentes.