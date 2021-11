La Mancomunitat de l’Horta Sud reuneix a Diputació de València i Generalitat per a coordinar les seues actuacions en matèria de mobilitat sostenible a la comarca

Print This Post

La Mancomunitat compleix així el compromís adquirit el mes de maig passat en la primera trobada del projecte Serà Horta Sud 2030.

La Mancomunitat de l’Horta Sud, Diputació de València i la Generalitat Valenciana coordinaran les seues actuacions en matèria de mobilitat sostenible a la comarca de l’Horta Sud. La Mancomunitat compleix d’aquesta manera el compromís adquirit el mes de maig passat en la primera trobada del projecte Serà Horta Sud 2030 organitzat per la Fundació Horta Sud.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz s’ha reunit aquest matí amb Dolors Gimeno, diputada de Mobilitat Sostenible i amb Roser Obrer directora general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible de la Generalitat Valenciana. En la trobada s’han posat les bases per a la creació d’una taula de treball tècnica de coordinació que puga intercanviar informació de les tres administracions sobre les actuacions a la comarca de l’Horta Sud.



En aquest sentit, la Mancomunitat de l’Horta Sud va assumir el compromís de liderar la coordinació entre els ajuntaments de la comarca i la resta d’administracions, per a això primerament va incorporar una tècnica de Projectes Europeus al seu personal actiu i posteriorment contracte l’assistència tècnica d’una consultora que treballa ja en l’elaboració d’un pla comarcal de Mobilitat Sostenible amb l’objectiu de poder millorar les connexions entre municipis i facilitar que aquests es realitzen d’una manera no contaminant. La intenció amb el pla és poder captar finançament de la Generalitat, de la Diputació i també de la Unió Europea a través del pla de recuperació Netx Generation o del Marc Financer Pluriennal 2021-27.



El Pla es troba en la fase de recopilació d’informació de les actuacions realitzades o previstes pels vint ajuntaments de la comarca i per la resta d’administracions. El document recollirà també les propostes incloses en les conclusions de les taules de treball sobre mobilitat sostenible del projecte Serà Horta Sud 2030. Així com algun davant projecte que ja està preparant la Diputació i el futur Pla d’Acció de la Generalitat que inclou, entre altres elements de mobilitat, la creació de pàrquings específics dissuasius en l’àrea metropolitana de València.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz, la reunió de hui és “un compromís en ferm per a aconseguir una Horta Sud comunicada d’una forma més sostenible”. “Hui hem posat les bases per a unir projectes i que les tres administracions puguem treballar sobre una mateixa estratègia que ens porte a millorar la comunicació sostenible de la ciutadania entre els municipis de l’Horta Sud”, ha explicat.



En pròximes dates, la Mancomunitat organitzarà una primera reunió amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca de l’Horta Sud per a acabar de definir l’estratègia amb la qual treballar al costat de la Diputació i la Generalitat Valenciana.