La Mancomunitat de l’Horta Sud reuneix els alcaldes i portaveus municipals per a compartir estratègies durant la desescalada

La suspensió de les festes locals, l’obertura de les piscines municipals, la celebració d’escoles d’estiu o l’obertura de mercats ambulants van ser alguns dels temes que es van tractar.

Mancomunitat de l’Horta Sud va organitzar ahir una reunió en la qual van participar els alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca així com alguns portaveus municipals. L’objectiu d’aquesta trobada, que es va celebrar a través de vídeo conferencia, va ser compartir i posar en comú estratègies i accions previstes en cadascuna de les localitats durant la desescalada. Entre altres temes es va parlar de la suspensió de les festes locals, de l’obertura de les piscines municipals, de la celebració d’escoles d’estiu o de l’obertura de mercats ambulants.



Quant a la celebració de festes locals, la majoria dels primers edils van reconéixer tindre suspeses o en vies de suspensió les seues festivitats locals. Només alguns municipis que les celebren durant l’últim quadrimestre de l’any no han confirmat encara la suspensió.

No obstant això, tots van confirmar la bona predisposició dels agents participants en les celebracions i la predisposició d’aquests a acceptar la decisió. Va ser unànime l’opinió que en aquests moments és impossible poder celebrar activitats festives i que és molt més prudent destinar els fons dedicats a elles a altres qüestions que tinguen a veure amb la recuperació social i econòmica de la pandèmia.



Respecte a l’obertura de mercats ambulants, alguns municipis van exposar els seus dubtes quant al compliment de la normativa de prevenció de contagi. Uns altres van exposar les seues anàlisis de la situació i les solucions aportades per a no haver de limitar la participació de comerciants. De moment solament poden atendre el públic els llocs d’alimentació però quan la comarca entre en la fase 1 de desescalada es permetrà obrir a la resta.



La celebració de les tradicionals Escoles d’Estiu municipals estan en aquests moments també en l’aire. Sense activitat lectiva en els col·legis però davant la possibilitat que moltes famílies tinguen dificultats de conciliació conforme avance la desescalada, molts ajuntaments estan estudiant les opcions per a poder organitzar-les amb limitació d’aforament i amb estrictes protocols de prevenció. Durant la reunió es van compartir idees i reflexions comunes sobre aquest tema.



Finalment, l’obertura de les piscines municipals durant l’estiu va ser un altre dels assumptes de debat. Alguns alcaldes i alcaldesses van exposar les seues dificultats per a poder oferir aquest servei degut a les restriccions d’ús que marquen els protocols de seguretat. En aquest sentit, es va valorar la necessitat de prendre una decisió conjunta davant un possible efecte anomenada d’usuaris d’uns municipis a uns altres si uns obrin i uns altres no. Els consistoris que treballen en l’obertura de les seues instal·lacions van compartir amb la resta les mesures que estan manejant els seus tècnics. Els participants es van emplaçar a una nova reunió en 10 dies per a valorar de nou aquest assumpte.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz va destacar la “importància i utilitat” que tenen aquestes reunions. “Som pobles veïns. En molts casos estem separats per un carrer. Els problemes que afrontem els alcaldes i alcaldesses són, en la majoria dels casos, els mateixos. Per això són tan útils aquestes reunions en les quals posem en comú idees i solucions. La intel·ligència col·lectiva ens fa més fortes, units som millors”, va explicar.