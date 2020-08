La Mancomunitat de l’Horta Sud s’adhereix a la plataforma #CohesionAlliance per la cohesió territorial, social i econòmica de la Unió Europea

La Mancomunitat de l’Horta Sud s’ha adherit a la plataforma #CohesionAlliance que reuneix a més de 12.000 signants entre personalitats de la política europea, universitats, empreses, organitzacions culturals i governs intermedis representants de municipis i regions europees. Aquest grup, creat dins del Comité de les Regions de la UE en 2017, treballa per la cohesió territorial, social i econòmica de la Unió Europea i sol·liciten que les polítiques de cohesió continuen significant un terç del pressupost total de la Unió Europea ja que, amb la crisi de la Covid, “la solidaritat, la responsabilitat i la cohesió són més necessàries que mai”.

Els signants del pacte declaren que la política de cohesió opera com una política d’inversió a llarg termini perquè totes les regions d’Europa “donen suport al creixement i l’ocupació a nivell local i regional promovent solucions innovadores en qüestions com el canvi climàtic i la transició energètica, la inclusió social o la cooperació transfronterera, transnacional i interregional”.

La cohesió europea és per a #CohesionAlliance “més necessària que mai com a expressió de la solidaritat europea per a superar la bretxa econòmica, social i territorial proporcionant a tots els ciutadans, onsevulla que visquen a Europa i una oportunitat tangible d’experimentar els avantatges de pertànyer a la Unió Europea”.

Per això es reclama que aquest tipus d’accions han de seguir el suport econòmic de, almenys, un terç del futur pressupost de la UE. A més, s’exigeix l’enfortiment i reforç del paper fonamental que exerceixen els ens locals i regionals en l’aplicació d’aquestes polítiques, implicant activament les comunitats urbanes i rurals i promovent eines que impulsen i donen suport al desenvolupament local per mitjà d’estratègies integrades.

Per a Bartolomé Nofuentes, president de la comissió d’assumptes europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud, la plataforma #CohesionAlliance és una oportunitat per a “millorar el projecte europeu des de les administracions que estem més pròximes als ciutadans com a ajuntaments o mancomunitats intermunicipals com la de l’Horta Sud”. “Som els que millor podem transmetre el principal valor que ha de tindre Europa que és la solidaritat”, explica.

Nou pas en l’estratègia europea de la Mancomunitat

Des que el mes de novembre passat es creara la comissió per a assumptes europeus, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha treballat la seua estratègia europea convertint-se en la primera mancomunitat d’Espanya és tindre una seu permanent a Brussel·les, està participant en un programa europeu per a previndre la violència contra les dones en internet juntament amb regions de Grècia, Bulgària, Itàlia i Xipre, i ha posat en marxa un butlletí informatiu dirigit als ajuntaments de la comarca amb informació sobre subvencions europees entre altres mesures.