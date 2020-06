La Mancomunitat de l’Horta Sud s’incorpora a la plataforma europea de promoció de polítiques locals comunes Partenalia

Connect on Linked in

La Mancomunitat de l’Horta Sud s’ha incorporat a la plataforma europea de promoció de polítiques locals Partenalia. La presència en aquest organisme ajudarà l’entitat comarcal a participar en projectes, juntament amb diverses regions del continent, desenvolupats gràcies al finançament de la Unió Europea. La incorporació a Partenalia forma part de l’estratègia europea de la Mancomunitat de l’Horta Sud que compta ja amb una seu permanent a Brussel·les.



Des d’aquesta setmana, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha entrat a formar part del grup Partenalia, la plataforma que representa els interessos dels governs locals intermedis a la Unió Europea. Aquest grup té com a objectiu donar visibilitat a les administracions `públiques intermèdies en la promoció de polítiques comunes en l’àmbit local. Partenalia té un paper clau en la construcció d’una Europa més integrada sent la veu dels governs locals intermedis als quals ofereix una plataforma de treball privilegiada per a promoure iniciatives innovadores, així com l’intercanvi de millors pràctiques a escala transnacional.



D’aquesta manera, la Mancomunitat de l’Horta Sud treballarà en conjuntament en projectes amb autoritats locals intermèdies pertanyents a cinc països de la Unió Europea com França, Espanya, Bèlgica, Itàlia i Croàcia. Del nostre país formen part d’aquesta plataforma les diputacions de València, Sevilla, Castelló, Jaén, Càceres, Badajoz, Almeria, Tarragona, Orense o Segòvia. La de l’Horta Sud serà l’única mancomunitat a participar en aquesta plataforma que porta activa des de 1993.



Per al president de la comissió d’assumptes europeus de la Mancomunitat de l’Horta Sud Bartolomé Nofuentes l’entrada en Partenalia va ser molt beneficiosa per a la comarca perquè posiciona a l’organisme comarcal “en l’accés a projectes i al finançament europeu”. “La incorporació a Partenalia i a altres consorcis i xarxes europees ens permetrà participar en projectes que suposen l’arribada d’inversió europea a l’Horta Sud”, ha explicat.