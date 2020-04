La Mancomunitat de l’Horta Sud s’uneix al “Pacte Horta Sud” per a la reconstrucció de la comarca després de la crisi del Coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’organisme intermunicipal s’uneix a la iniciativa impulsada des de la Fundació Horta Sud a la qual s’han adherit de moment 219 persones i 58 entitats de la comarca.



La Mancomunitat de l’Horta Sud s’ha unit al “Pacte Horta Sud” que pretén establir les bases per a la reconstrucció de la comarca després de la crisi provocada pel Coronavirus. La proposta, que replica un manifest similar impulsat per 500 persones a Alacant, és una iniciativa de la Fundació Horta Sud a la qual s’han adherit fins al moment 150 persones i 50 entitats de la comarca.



Els signants de la declaració es comprometen a “perseverar en totes les mesures empreses per a aïllar al virus”. Es reitera la “admiració pública, l’agraïment i la proximitat emocional amb el personal sanitari”. Es fa una crida als governants per a “promoure mesures de coordinació que faciliten l’acord i l’eficàcia en la resolució de problemes”. El manifest també parla de la crítica de la qual s’explica que, malgrat ser “una característica essencial de les societats obertes, no és moment d’extremar-la ni d’obtindre avantatge de la situació”.



Finalment, el Pacte Horta Sud alerta de “les alteracions profundes” que provocarà aquesta crisi en la “estructura productiva i en aspectes tradicionals i consolidats de la la seua economia”. En aqueix sentit, el document insisteix que la gestió de la crisi “ha de tindre com a prioritat reduir els impactes econòmics en els grups més vulnerables”. Finalment, s’apel·la a professionals, tècnics, comunicadors, especialistes en diverses matèries o dirigents socials i universitaris a “desenvolupar xarxes de treball que col·laboren amb les institucions públiques amb aportació d’idees”.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz és de vital importància la unitat de les administracions i de la societat civil en aquests moments complicats. “En la Mancomunitat hem demostrat que units som més fortes i en situacions com les que ens està tocant viure, si caminem junts, administracions i societat civil, serem més eficaces en la recuperació social i econòmica de la comarca”, ha explicat Sanz.



El text complet del manifest “Pacte Horta Sud” es pot consultar en la pàgina web de la Fundació Horta Sud. L’adhesió a l’acord segueix oberta tant a persones individuals com a associacions i administracions públiques que poden formalitzar el seu suport a través del següent enllace bit.ly/pactehortasud.