La Mancomunitat Horta Sud, evita contagis en centres municipals de majors, amb la supressió d’algunes activitats

La Mesa de Diàleg Units per L’Horta Sud de la Mancomunitat de l’Horta Sud que reuneix alcaldes i alcaldesses dels vint municipis de la comarca va portar a debat la situació en la qual es troben els seus centres municipals de majors, sense activitat des de l’inici de la pandèmia.



En la reunió es va arribar a un consens per a mantindre tancats els seus centres a l’espera de l’evolució de la situació a excepció de tallers en grups reduïts per a estimular i desenvolupar capacitats cognitives generals , tot per tal d’evitar possibles contagis derivats dels contactes directes entre usuaris

Les úniques excepcions que s’estan fent en estos moments en els centres de majors són la celebració de tallers en grups reduïts per a estimular i desenvolupar capacitats cognitives generals com per exemple tallers de memòria. Les instal·lacions que compten amb servei de perruqueria o de podologia també poden prestar el servei atenent a totes les mesures de seguretat previstes per a aquests sectors



Segons la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz les persones majors de la comarca són els primers que entenen la mesura i tampoc estan reclamant l’obertura dels centres