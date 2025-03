La Mancomunitat premia per segon any a les falles més sostenibles de l’Horta Sud

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha convocat, per segon any consecutiu, el concurs per premiar les comissions falleres més sostenibles de la comarca, com a part del seu compromís amb la protecció del medi ambient i la lluita contra l’emergència climàtica.

El concurs s’inclou dins del projecte SOM, que busca la reconstrucció social i econòmica de les falles, amb la col·laboració d’institucions i entitats.

El president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha explicat que, a pesar de les circumstàncies derivades de la DANA, que afecten les falles de la comarca, van decidir seguir endavant amb el concurs. “Aquest any més que mai hem de convocar el concurs que premia la sostenibilitat, encara que la participació puga ser menor”, ha assenyalat Cabanes, qui ha destacat que la catàstrofe recent és un reflex de l’emergència climàtica.

Els premis s’atorgaran en tres categories: 550 euros per al primer premi, 300 euros per al segon, i 150 euros per al tercer, amb un estendard com a guardó per a les comissions guanyadores. Les comissions podran formalitzar la seua participació fins al 13 de març, amb l’entrega dels premis prevista per al 16 de març. El jurat estarà format per personal de la Mancomunitat de l’Horta Sud i es tindran en compte diverses pràctiques sostenibles per a reduir la contaminació.

Els criteris de puntuació inclouen la temàtica de les falles relacionada amb el medi ambient i l’emergència climàtica, la substitució de materials contaminants per ecològics, la compensació de la petjada ecològica mitjançant la reforestació, i l’ús de productes reutilitzables. A més, enguany, es valoraran especialment els continguts relacionats amb la DANA i les escenes sobre l’Horta Sud.

Les bases del concurs s’han difós a través de les Juntes Locals Falleres i Agrupacions de Falles de l’Horta Sud, i es van publicar al Butlletí Oficial de la Província el 6 de març.