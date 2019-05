La marató d’arquitectura Architecton s’instal·la aquest divendres al Centre del Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània serà seu, per segon any, d’Architecthon, arximarató d’arquitectura organitzat per la Universitat Europea de València, que se celebra del 3 al 5 de maig dins del festival d’arquitectura i urbanisme internacional Open House València (OHV).

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha assistit aquest matí a la presentació d’Open House València (OHV), acompanyat per Mariano Bolant, president de CTAV (Col·legi Territorial d’Arquitectes de València); Javier Domínguez, president d’AEPU (Associació Europea del Paisatge Urbà), així com per la rectora de la Universitat Europea de València, Amparo Galbis; el director general de la Universitat Europea de València, Ismael Olea, i Inés García, directora de l’Escola d’Arquitectura i Politècnica.

Open House Worldwide és l’organització global que tutela la convocatòria dels diferents certàmens internacionals d’Open House. L’última ciutat a arribar a aquest prestigiós club després d’anys organitzant el festival global d’arquitectura a Nova York, Sidney o Londres és València, que per primera vegada celebra la seua Open House a partir d’este divendres i fins al diumenge 5 de maig, i concentra l’atenció del món de l’arquitectura principalment d’Europa, però també del món.

La direcció del certamen valencià, a càrrec dels membres d’AEPU (Associació Europea del Paisatge Urbà) Jesús Bonet, Mariano Bolant i Javier Domínguez, pretén que “els ciutadans entenguen millor l’arquitectura de la seua ciutat. Hi ha principis fonamentals que totes les nostres edicions han de respectar: la necessitat de fomentar l’estima, la comprensió i l’aprenentatge entre els ciutadans de les ciutats, i en aquest cas els valors ocults que tenen els edificis més representatius de València”.

El festival valencià, que ha aconseguit el suport d’institucions públiques com el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Centre del Carme Cultura Contemporània, i de patrocinadors privats importants en la seua primera edició, arranca aquest divendres amb una programació de molt d’interés.

Enguany, un dels principals ‘partners’ acadèmics del festival és la Universitat Europea de València. Emmarcat dins del programa oficial d’Open House, enguany se celebrarà l’Architecthon, amb seu al Centre del Carme.

L’arximarató de 24 hores dirigida a estudiants de la UEV se celebra per segon any consecutiu, després de l’èxit de la primera edició en la qual van participar més de 60 estudiants. El repte d’enguany, que desafiarà les ments creatives dels joves, serà la remodelació de la plaça de Sant Agustí, una de les quatre places emblemàtiques de la ciutat. La missió serà la de retornar a aquesta plaça, situada en un enclavament privilegiat i actualment saturada pel trànsit, la seua vocació de lloc, d’espai de relació i gaudi per als ciutadans.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “dins de la nostra línia de col·laboracions amb altres museus i institucions culturals, el Consorci de Museus manté una relació estreta amb les universitats valencianes, prova d’això és la celebració junt amb la Universitat de València, al mateix Centre del Carme del màster de Mediació i Educació a través de l’art Permea, el primer màster a Espanya impulsat i desenvolupat en un centre d’art”.

Pérez Pont hi ha afegit que “en aquesta mateixa línia de treball s’emmarca Architecton, junt amb la Universitat Europea de València, esdeveniment que se celebra per segon any al Centre del Carme, com a centre d’experimentació artística, i un dels enclavaments més singulars de la ciutat.

El Centre del Carme, antic convent carmelita, té elements arquitectònics representatius de diferents èpoques pels diferents usos que ha tingut al llarg de la seua història: com a convent, com a Museu de Belles Arts i com a Escola d’Arts i Oficis i de Belles Arts, entre altres. Esperem que la història que té i el diàleg que s’estableix entre la seua arquitectura i les propostes innovadores que presenta servisca d’inspiració a l’alumnat de la Universitat Europea de València i òmpliga de dinamisme aquesta nova edició d’Open House València”.

Epicentre a la plaça de l’Ajuntament

El programa d’Open House València 2019 donarà començament demà divendres amb una festa de benvinguda a patrocinadors, voluntaris i mitjans de comunicació a La Base de la Marina de València. Però, no obstant això, l’epicentre d’OHV2019 serà la plaça de l’Ajuntament, que durant 72 hores rebrà el nom de Plaça Open House.

A la mateixa plaça tindrà lloc tota una sèrie d’activitats alternatives als itineraris oficials i visites a edificis que es pot consultar en el web de l’organització consultar ací i entre aquestes destaquen els vols amb globus aerostàtic captiu. La Plaça Open House acollirà la programació alternativa al festival, amb accions d’arquitectura efímera, ‘performances’ sobre la domesticitat dels espais pu?blics, taules redones, concerts i tallers infantils.

Les xifres

S’espera que la primera edició d’Open House València 2019 reba l’afluència de 35.000 persones amb més de 100.000 visites durant tres dies als centres d’interés del festival global d’arquitectura.

Per a això, s’han dissenyat 11 itineraris diferents que comptaran amb la guia dels arquitectes dels edificis que s’hi exposen i d’altres arquitectes que, com a experts, contribuiran a divulgar els continguts dels circuits. 270 voluntaris ja inscrits col·laboraran en el certamen i assistiran els participants.

El tancament del certamen tindrà lloc el diumenge a les 18.00 h en una festa al Centre del Carme Cultura Contemporània.