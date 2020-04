La Marató Solidària de Sueca del pròxim dissabte proposa reptes saludables i el sorteig de regals entre els participants

Connect on Linked in

Dissabte que ve 2 de maig, Sueca acollirà la celebració de la Marató Solidària Reviscolem Sueca, organitzada pels clubs esportius de la ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’unir la pràctica saludable de l’esport a casa i la solidaritat en favor de les famílies més desfavorides en esta crisi sanitària.



Des de la Regidoria d’Esport volen mostrar el seu agraïment a la ciutadania pel gran suport que està rebent esta iniciativa, no sols pel que fa al número d’inscrits sinó també en forma de reptes, concursos i regals per a sortejar entre els participants, que estan aportant diferents clubs, associacions, comerços i empreses de la ciutat.



“Volem agrair a la ciutadania el suport que està demostrant a esta causa i animar al mateix temps a participar a aquells que encara no s’han inscrit perquè la finalitat ho mereix. Són molts els clubs i les empreses que, a través de la pàgina web i Instagram de ReviscolemSueca i el perfil de Facebook Regidoria Esports Sueca, estan plantejant activitats i reptes saludables per a realitzar, al mateix temps que col·laborem amb les persones que més ho necessiten en este moment”, ha assenyalat la regidor d’Esport, Celia Beltrán.



Alguns exemples dels reptes que es poden consultar ja són els proposats per l’empresa municipal Aigües de Sueca, consistent a enviar una fotografía familiar, col·lectiva, etc. El regal que sortegen és una tauleta Android. En el cas de l’Associació Contra el Càncer, el repte consisteix en un concurs de dibuix infantil amb el títol “Ho faries per mi? Deixa’t de fumar”, i el regal a sortejar consisteix en un lot de llibres. Per la seua banda, l’associació ADOPS convida als participants a publicar una fotografia amb la samarreta de la primera Caminada que van organitzar, amb sorteig d’un lot dels seus productes i cistella de maquillatge. I la Clínica Dental Pavía Pardo convida a tots els participants, i especialmente a les famílies, a realitzar un ball mentre es llaven les dents seguint la coreografia que indiquen en la publicació del seu repte. El premi per als guanyadors del sorteig d’este repte consisteix en una paella per a quatre persones servida a domicili.



Alguns dels premis que també es podran aconseguir en el sorteig entre els inscrits en la Marató Solidària, consisteixen en bicicletes, lots de productes de forn, paquets d’arròs o material esportiu, entre altres. El llistat provisional de premis es pot consultar en la pàgina web i Instagram de ReviscolemSueca i en el perfil de Facebook Regidoria Esports Sueca. Des de la Regidoria d’Esport es recorda que si alguna empresa, col·lectiu o associació vol col·laborar també aportant algun regal, podrà fer-ho fins al divendres 1 de maig, a les 20 hores.