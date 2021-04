‘La mare i el meu món’ estrena l’aventura infantil de Reclam Editorial a través dels àlbums il·lustrats

Connect on Linked in

L’obra compta amb l’autoria de Sabina Gregorio i Elena Reig, totes dues d’Alcoi

Reclam Editorial va un pas més enllà i es llança amb àlbums il·lustrats per a conquistar als lectors i les lectores més joves. L’editorial valenciana publica el seu primer àlbum il·lustrat, titulat “La mare i el meu món”. Les autores de l’obra són Sabina Gregorio i, com a il·lustradora, Elena Reig, ambdues naturals d’Alcoi. El llibre recull la història d’una mare soltera, amb l’objectiu, ja des de la base, de la normalització dels diferents tipus de família que, hui dia, es poden observar en la societat, cada vegada més diversa. Serà la primera obra d’aquest tipus publicada per l’editorial, que, en un any complicat per les conseqüències de la crisi de la Covid-19, es llança a la il·lustració iniciant aquesta col·lecció d’obres que es nodrirà durant els pròxims mesos de nous títols.

Per a Elena Reig, la il·lustradora del llibre, són molt importants aquest tipus d’obres inclusives per a familiaritzar entre els lectors més joves que l’entorn social està en contínua evolució: “No volem abanderar res. En una segona lectura, el lector ha d’entreveure que la família és família. Siga com siga. I eixa família pot ser de qualsevol tipus, però al cap i a la fi és amb la qual caminem i formem la nostra vida”. La il·lustradora addueix que l’àlbum, com qualsevol obra il·lustrada, ha de fer reflexionar al lector per mitjà de les creacions gràfiques: “El text i la il·lustració han d’anar de la mà, fer evolucionar la història, portant al lector a conclusions a les quals, tal vegada, no arribaria amb una obra convencional”.



Reclam realitza una aposta decidida per a comptar amb una important presència en llibreries. Tapa dura, impressió amb gran format i una atractiva història per a fer les delícies dels lectors que es decanten per aquesta col·lecció. Reig, a més, destaca la ferma aposta de l’editorial per aquesta mena d’obra: “Ha sigut molt fàcil treballar amb ells des del primer dia. Evidentment, és un sector que està en crisi, com la majoria, i des de Reclam ens han obert completament les portes. L’àlbum és pràcticament el mateix que els presentem, quasi sense canvis. Al contrari, millorat. El procés de maquetació ha sigut també molt senzill i tant les sinergies i comunicacions, com el llançament de l’àlbum, ha sigut extraordinari”.

Sabina Gregorio és metgessa de professió i es defineix com una persona que redescobreix i reaprén el món a través dels ulls dels xiquets i xiquetes. Per part seua, Elena Reig va desenvolupar la seua professió en l’arquitectura tècnica, encara que prompte es va aventurar en el món de la il·lustració i el disseny gràfic. Treballa de docent i codirigeix un espai creatiu a Alcoi. La il·lustradora, a més, ha incidit en la capacitat que té la literatura d’unir persones: “Totes dues autores no ens coneixíem, més enllà d’una relació client-empresa que havíem tingut en un treball previ. Arran de ‘La mare i el meu món’ naix una gran amistat entre Sabina i jo. Al cap i a la fi és el que té la literatura, que va més enllà de les pàgines i que pot, fins i tot, unir vides”. Ambdues, naturals d’Alcoi, estan expectants davant la publicació d’aquesta obra juntament amb Reclam Editorial que, esperen, “tinga un bon acolliment, ja que és un tema molt interessant, amb molt de recorregut en un mercat literari per explotar”. Temes per a configurar una vida millor.

