La Marina de València acull la IV edició del World Paella Day

Connect on Linked in

La Marina de València acollirà el Dia Internacional de la Paella, que se celebra des de fa 4 anys el 20 de setembre. “Es tracta d’una de les iniciatives que més visibilitat donen a la gastronomia i territori valencià”, tal com ha explicat el regidor de Turisme, Emiliano García, durant la presentació d’este esdeveniment. En este acte també han participat el secretari autonòmic de turisme, Francesc Colomer, i el diputat de Turisme Jordi Mayor. Tots han exposat el treball que s’està desenvolupant “perquè esta data siga cada any més rellevant a nivell internacional”.

El regidor de l’Ajuntament de València i president de Visit València, Emiliano García, ha destacat que “un any més, les administracions públiques, d’una manera coordinada, hem treballat per a posar en valor el nostre plat més emblemàtic. És un plaer veure tanta “germanor” per part de les administracions públiques, l’hostaleria i, fins i tot, la societat – no sols entre valencians i valencianes, també el bon acolliment a tot el món- entorn de la paella i al World Paella Day.”

“Podem afirmar que hem aconseguit, amb el World Paella Day, això que aconsegueix una paella cada diumenge: comboi, passió i trobada”, ha afirmat el regidor.

Per la seua part Jordi Mayor, diputat de Turisme, ha afirmat que “satisfà veure que iniciatives com el World Paella Day consoliden el nostre producte i el nostre destí a tot el món, on València i la seua província estan cada vegada més ben posicionades en l’àmbit turístic i tornaran a ser protagonistes el pròxim 20 de setembre a través del seu plat referencia en la gastronomia internacional”. “Des de València Turisme i la Diputació de València continuarem impulsant i recolzant aquelles iniciatives que, com estea, contribuïsquen a millorar la projecció de València i de la seua gastronomia” ha conclòs.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha subratllat com “les coses que funcionen hem d’esforçar-nos entre tots perquè es mantinguen i es reforce la seva proyecció”. La IV Edició del World Paella Day se converteix, així, en una fita: “En este moment tots estem implicats en una remuntada reputacional on la paella és un clàssic a compartir, un ritual social de fraternitat. Venim d’un temps on la socialització ha sigut restringida per a centrar-nos en un altre debat, però ara veiem amb esperança la seua recuperació”. I ha conclòs: “La paella és la millor versió i l’element més carismàtic de la fraternitat. Per això és un encert tindre un dia mundial que reclame estes valors”.

Una segona edició del World Paella Day Cup carregada de novetats

Després de l’èxit del campionat de paella de l’edició de 2020, en el qual els xefs van haver de participar a través de les pantalles i als seus països; enguany s’ha reeditat este campionat, però amb grans novetats. Així, el pròxim 20 de setembre, 10 xefs de diferents parts del món competiran en viu en La Marina de València, concretament, en La Marineta. A les 10 del matí arrancaran les semifinals i a les 12.15 serà la Gran Final en la qual se sabrà quin xef és el millor cuinant paella. El guanyador/a rebrà una copa realitzada per l’artista faller, José Luis Platero, que està exposada en el Mercat Central.

Després del sorteig realitzat hui, les semifinals es jugaran de la següent manera:

▪ Javier Piñeiro, de l’Uruguay, contra Sang-hoon, de Corea del Sud.

▪ Vicente Aguilar, de Costa Rica, contra Rob Curley, d’Irlanda

▪ Alfredo Aramburu, del Perú, contra Binhui Jiangm de la Xina

▪ Natalie Curie, dels Estats Units, contra Sam Giansante, de Bèlgica

▪ Noelia Pascual, d’Espaya, contra Josef Kolarík, de República Txeca

En la fase de presentació de candidatures per a les semifinals de la World Paella Day Cup, un total de 36 xefs de 20 països diferents es van apuntar al repte. Més de 50.000 seguidors paellers i foodies van fer costat al seu xef favorit i la seua recepta a través de RRSS. Així mateix, segueix la campanya, ja que els mateixos xefs estan dinamitzant als seus seguidors en RRSS amb motiu del campionat del pròxim dilluns.

Enguany els cuiners tenen l’oportunitat de viatjar a València, i descobrir in situ els diferents punts d’origen d’alguns ingredients que componen la paella. D’estea manera, durant la seua estada a la ciutat visitaran l’horta valenciana, així com l’Albufera. A més, per al campionat del dilluns 20 de setembre, realitzaran la compra en el Mercat Central. Una altra novetat d’estea segona edició és que s’han adaptat dos càntics clàssics del futbol com el del Sevilla o el del Liverpool per a promocionar i animar este esdeveniment.

Comença el compte arrere per a conéixer al pròxim millor cuiner/a de paella del món. Per a això, el jurat del World Paella Day Cup, format per perfils referents en la cultura de la paella, com són Evarist Miralles, vencedor del XIII Campionat d’Espanya de Cuiners; Chabe Soler, xef guanyadora de la I World Paella Day Cup; Nuria Sanz, presidenta de restaurants de la FEHV, Jesús Merelo, director tècnic de concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, i Rafa Margós, mestre paeller.

Els plans per a portar la paella a diferents continents

Un dels principals objectius del World Paella Day, des dels seus inicis, va ser incrementar la visi-bilidad de la paella en l’àmbit internacional i reivindicar que València és el territori d’origen. Al llarg d’enguany es desenvoluparan accions en més de 30 països en col·laboració amb les Oficines Espanyoles de Turisme en l’exterior. D’estees sinergies es pot destacar un esdeveniment que tindrà lloc a París el pròxim 17 de setembre amb premsa en la Delegació Permanent d’Espanya davant la UNESCO. En altres capitals europees com Oslo, s’organitzarà una trobada amb premsa especialitzada i agències de viatge. També a Moscou s’hi haurà una ‘food-festa’ en un mercat gastronòmic que serà dirigit al públic final a Rússia, però a més es convocarà a premsa, crítics i bloguers. I a l’altre costat del toll, a Amèrica, es farà un esmorzar de presentació a Chicago per a la premsa especialitzada en gastronomia i viatges que tindrà lloc en el recentment obert restaurant de Jose Andrés a Chicago.

L’arròs protagonista del World Paella Day Restaurant Week

Del 16 al 26 de setembre se celebrarà en la capital del Túria la World Paella Day Restaurant Week. Durant 10 dies, 28 restaurants oferiran diferents tipologies de menús el plat dels quals prin-cipal serà l’arròs, i comptaran amb entrant i postres. Una acció més, dins de les desenvolupa-dones per al Dia Mundial de la Paella, que pretén dinamitzar l’hostaleria i contribuir a reforçar el consum en els restaurants.