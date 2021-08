La mascareta al col·legi podria ser obligatòria en 2022

Connect on Linked in

El govern proposa col·legi presencial amb mascareta en 2022

El col·legi i les classes presencials podrien continuar amb les mateixes restriccions i obligacions de seguretat sanitària durant el pròxim curs 2021-2022



Esta condició suposaria que tots els xiquets majors de sis anys i professors hauran de portar màscara obligatòria, continuarien les entrades i eixides escalonades , els grups bambolla i en la mesura que siga possible continuara la distància interpersonal

A més les reunions escolars continuarien sent telematiques



Este és l’esborrany de condicions amb el qual ja treballa el ministeri d’educació del govern d’Espanya i que ja ha fet arribar a totes les autonomies , mesures que en principi no s’aprovaren definitivament fins al pròxim dimecres , quan Educació i Sanitat convoquen en reunió a tots els consellers



Malgrat l’avanç de la vacunació, Sanitat proposa continuar almenys els primers mesos de curs amb aquestes característiques, encara que el departament que dirigeix Celaa confirma que les mesures es revisaran a mesura que s’avance la situació epidemiològica.



Per a l’executiu aquestes mesures han suposat durant tot aquest curs que els col·legis siguen un dels espais més assegurances amb menor risc de contagi tal com han oferit les dades al llarg dels mesos , la qual cosa avalaria aquesta nova decisió