La Mesa Comunitària Front a la Soledat No Desitjada de Paiporta llança una campanya per a detectar casos

L’entitat, formada per diferents entitats socials del poble i impulsada pel centre de salut i l’Ajuntament, presenta un vídeo i busca la complicitat de ciutadania, comerços i associacions per a fer front al problema

La Mesa Comunitària front a la Soledat No Desitjada de Paiporta, de la qual formen part una dotzena d’entitats socials de la localitat, busca complicitats entre la ciutadania, el comerç local i les associacions per a fer front al problema que afecta cada vegada a més gent, i que s’ha vist aguditzat a causa de les restriccions al contacte per la pandèmia.



Així s’explica en el vídeo de campanya de llançament d’aquesta iniciativa, elaborat per la pròpia Mesa amb el suport de l’Ajuntament, en què també es dona a conéixer una adreça de correu electrònic (soledatnodesitjada@paiporta.es) on es pot dirigir qualsevol persona que patisca de soledat no desitjada o que conega algun cas. Una vegada es conega i s’analitze cada cas, s’abordarà des dels serveis socials municipals i des de la pròpia Mesa.



Segons ha explicat el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, «el que pretenem és que la tasca d’afrontar la soledat no desitjada provinga de la pròpia ciutadania, articulada a través de les entitats que formen part de la Mesa Comunitària, perquè la soledat és un problema social que s’ha d’abordar des de la pròpia societat civil paiportina, i no exclusivament des de l’Ajuntament» que, d’altra banda, impulsa el programa junt al centre de salut.



«La pandèmia ha aguditzat un problema que, abans, ja era de primer ordre en les societats occidentals i que, lluny del tòpic, no afecta únicament a persones majors, sinó també a dones, a persones migrades i a persones joves», ha afegit Gadea, que ha felicitat a la Mesa pel treball realitzat fins ara: «El treball està sent magnífic, i ara donem un pas més avant per a donar solució a un dels més greus problemes de salut física i mental de la societat actual».



La Mesa front a la Soledat No Deistjada va presentar aquest vídeo en la passada Setmana de la Salut de Paiporta, on també es varen distribuir uns fullets amb la presentació dels treballs i de la funció de la pròpia Mesa, i una crida a la ciutadania per a que siga conscient que es pot ajudar a les persones que se senten soles.



Formen part d’aquesta Mesa Comunitària Front a la Soledat No Desitjada L’Associació Democràtica Local de Jubilats i Pensionistes, Creu Roja, Nova Associació Ames de Casa, Associació d’Alumnes del Centre de Formació de Persones Adultes, Caritas La Inmaculada – Sant Jordi, Grup Scout Gaia, Bolilleres Paiporta, Banda Primitiva de Paiporta, Unió Musical de Paiporta, Associació El Barranc, Junta Coordinadora de Moros i Cristians i InterAMPA.