La “Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud” es reuneix per a preparar la volta al col·le a la comarca

Alcaldes i responsables de les regidories d’educació dels ajuntaments de l’Horta Sud van posar en comú solucions a la problemàtica causada per la pandèmia que condiciona el retorn a les aules.



La “Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud” de la Mancomunitat de l’Horta Sud es va reunir en la vesprada d’ahir per a preparar la volta al col·le en els municipis de la comarca. Alcaldes, alcaldesses i responsables d’educació de l’Horta Sud van posar en comú preocupacions i solucions a la problemàtica causada per la pandèmia que condiciona el retorn a les aules en els seus centres. És la segona reunió de la Mesa de Diàleg en aquest sentit, la primera es va celebrar el passat 3 d’agost.



En la reunió, dirigida per la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz, es van detallar algunes de les respostes que els consistoris oferiran als centres educatius per a reforçar el control de l’ús de màscares i del manteniment de la distància de seguretat durant l’horari lectiu. Durant la reunió, també es van exposar alguns dubtes sobre la normativa quant a les escoles matineras i a les activitats extraescolars de la qual s’espera que en breu puga haver-hi una resposta de la Conselleria d’Educació a través d’una nova instrucció.



Tots els ajuntaments van mostrar la seua predisposició a recolzar als seus centres per a compensar les manques que pogueren tindre quant a falta de personal i a augmentar el personal de neteja dels centres per a poder complir amb els protocols de seguretat enfront de la COVID 19. Finalment, també alguns dels municipis van compartir les ajudes rebudes per la Generalitat en matèria econòmica i d’augment de professorat en els centres de cada localitat.



Per a la presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz, aquestes reunions “serveixen als ajuntaments per a veure com s’està afrontant el mateix problema en altres municipis, per a donar-nos suport amb les experiències de cadascuna de les localitats i a més per a generar línies de consens en accions específiques”, ha explicat. A més, la també alcaldessa de Benetússer ha destacat el “gran esforç” que estan fent els ajuntaments perquè la volta al col·le en la comarcar siga “amb totes les garanties”.



La “Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud” és un fòrum de treball creat per la Mancomunitat de l’Horta Sud que pretén ser un punt de trobada dels vint municipis que formen la comarca en el qual compartir experièncie