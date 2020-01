Connect on Linked in

La millora de les instal·lacions esportives a l’aire lliure dels diferents barris de la ciutat de València es farà realitat gràcies a la implicació de la ciutadania que, amb els seus vots, ha apostat per un projecte emmarcat en el procés participatiu DecidimVLC. L’Ajuntament invertirà prop de 2 milions d’euros, que representa el 25% dels pressupostos participatius, en un projecte del qual la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha manifestat que “suposa per a nosaltres un compromís executar-lo, a més d’una gran satisfacció de veure com els nostres ciutadans i ciutadanes han fet de l’esport una pràctica fonamental en el seu estil de vida”.



La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha assegurat que “des d’esta regidoria i el govern municipal apostem perquè l’esport siga protagonista en tots els racons de la ciutat, és per això, que la millora de les instal·lacions aportarà un incentiu per a la promoció de l’esport, que, al costat d’altres accions com ‘Esport als Barris’ accentuarà la pràctica esportiva en tots els ciutadans i les ciutadanes de València”. L’edil ha remarcat que “estem situant València com una de les capitals més importants d’Europa en l’àmbit esportiu, però en totes les seues facetes”. En este sentit, ha destacat esdeveniments com la Marató de València o l’Eurobasket Femení que se celebrarà en 2021.



Així mateix, Bernabé ha subratllat l’aposta per “donar facilitats a tots els nostres ciutadans i ciutadanes en la pràctica esportiva i facilitar la mateixa a través de la Fundació Esportiva Municipal amb nombroses iniciatives”. La regidora d’Esports ha incidit en el “compromís” que assumix la regidoria que lidera de dur a terme el projecte sol·licitat per la ciutadania, un fet que per a Bernabé “constata l’interès cada vegada major que la pràctica de l’esport suposa per als nostres veïns i les nostres veïnes”.