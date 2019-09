La milotxa amb forma de Paella Valenciana es una senya identificativa valenciana

Print This Post

Milotxes Club de València ha fet possible aquesta milotxa tan especial.

Milotxes Club és una associació sense ànim de lucre constituïda en 1995 que té com a fi la promoció i difusió del vol de cometes en totes les seues modalitats. L’àmbit d’influència és la Comunitat Valenciana. Amb motiu del World Paella Day a València, el Club ha volgut crear una milotxa molt especial; una paella.

Aquesta milotxa de diàmetre de 5 metres, de llargària 8 metres i a més rígida, és l’única milotxa amb forma de Paella Valenciana en tot el món. Pretén convertir-se en una senya d’identitat valenciana. La milotxa ha estat cosida a mà tela per tela.



Aquest Club també col·labora amb diferents causes, el dia 13 d’Octubre aquesta associació organitzarà un mini festival per la pau a Gandia anomenat O.S.O.W, un món, un cel. Una volada mundial de milotxes per la Pau, la tolerància i la defensa del medi ambient.