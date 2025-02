El president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, va remarcar la necessitat d’estar preparats per a emergències greus com ha sigut la dana a la comarca de l’Horta Sud

La Mancomunitat de l’Horta Sud i la Universitat La Florida han celebrat hui la II Jornada de Mobilitat, una trobada que ha reunit experts, estudiants i representants institucionals per a debatre sobre els reptes i oportunitats del transport sostenible a la comarca.

L’acte d’obertura ha comptat amb la intervenció del president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, qui ha destacat la importància d’aquestes jornades per a fomentar solucions innovadores en matèria de mobilitat. “Renovem el nostre compromís de construir una mobilitat que connecte a les persones, reforce el nostre teixit social i fomente el desenvolupament econòmic de la comarca”, ha afirmat Cabanes. Al costat d’ell, també ha participat Héctor Pastrana, tutor i coordinador de 2n curs del grau en Gestió del Transport i la Logística de la Universitat La Florida, qui ha subratllat la necessitat de formar a professionals capacitats per a afrontar els desafiaments del sector.

Durant l’obertura, l’alumnat ha tingut l’oportunitat de conversar amb el president de la Mancomunitat sobre com ha afectat la catàstrofe natural de la dana als municipis de la comarca, així com sobre la necessitat del corredor del Mediterrani com a infraestructura clau per a millorar la mobilitat i la connectivitat de la regió.

Després de l’obertura, s’han desenvolupat una sèrie de ponències a càrrec d’empleats de la Mancomunitat. La sessió ha començat amb la intervenció d’Andrés Martínez, agent d’ocupació i desenvolupament comarcal, seguida per Jose Luis Collantes i Jose Ramón Vilches, de l’àrea d’estadístiques. Posteriorment, Sonia Niclós i Carla Serrano han abordat qüestions relacionades amb l’ocupació, mentre que Miguel Ángel Silla i Beatriz Ferrer, han tractat temes vinculats a l’àmbit de l’ocupabilitat i del teixit empresarial de la comarca de l’Horta Sud.

En finalitzar les ponències, s’ha dut a terme una taula redona amb la participació de Felicitat López, coordinadora de programes de la Mancomunitat; David Oliver, membre del sector transport de Caixa Popular i Director de l’oficina d’Alberic; Ana María Alonso, docent del cicle formatiu superior en Transport i logística; Rafael Lluesma, gerent d’autobusos Vialco; i Juan Bueno, assessor i consultor en matèria de mobilitat i transport i CEO de Movea Consulting.

Durant la jornada, s’han abordat temes clau com la intermodalitat del transport, l’ús d’energies netes en la mobilitat i la planificació d’infraestructures sostenibles a l’Horta Sud. També s’ha tractat l’impacte de la catàstrofe natural de la dana en la mobilitat de la comarca i de l’àrea metropolitana de València, analitzant les mesures necessàries per a mitigar els seus efectes i millorar la resiliència del transport a la regió. Així mateix, s’han presentat casos d’èxit i projectes en marxa que busquen optimitzar els desplaçaments a la comarca, amb especial èmfasi en la digitalització i les noves tecnologies aplicades al transport.

La Mancomunitat de l’Horta Sud reforça amb aquesta iniciativa el seu compromís amb la mobilitat sostenible, apostant per la col·laboració entre institucions i l’àmbit acadèmic per a avançar cap a un model de transport més eficient i adaptat a les necessitats de la ciutadania.

