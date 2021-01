La Mobilitat Sostenible i EMT emprenen la instal·lació de tres noves estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a València

Print This Post

Se situaran en les avingudes del Professor López Piñero-Ciutat de la Justícia i Fernando Abril Martorell-Hospital la Nova Fe, i en la unió entre els carrers Pintor Stolz i Luís Lamarca-Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Mobilitat Sostenible i l’Empresa Municipal de Transports (EMT) instal·laran tres noves estacions de punts de recàrrega ràpids per a vehicles elèctrics en l’avinguda del Professor López Piñero-Ciutat de la Justícia, en l’avinguda Fernando Abril Martorell-Hospital la Nova Fe, i en la unió del carrer Pintor Stolz amb el carrer Luís Lamarca-Ciutat Administrativa 9 d’Octubre.

La Junta de Govern Local aprovarà divendres este projecte que compta amb un pressupost de 200.000 euros i s’executarà en sis mesos; i el regidor de Mobilitat Sostenible i president d’EMT, Giuseppe Grezzi, ha explicat que “l’EMT, com a líder de la mobilitat sostenible a València, durà a terme este encàrrec per a posar a la disposició de la ciutadania nous punts de recàrrega elèctrica, adaptant-se així a les noves necessitats i promovent una mobilitat lliure de fums a la nostra ciutat”.

Les tres estacions de recàrrega per a autoservei seran tipus SAVE (Sistema d’Alimentació Específic del Vehicle Elèctric) i tindran 50 quilowatts de potència. Comptaran amb una pantalla interactiva, comunicacions i tres connectors de diferents tipus: un connector JEVS G105, un connector CCS Blegue2 i un altre connector tipus 2.

El projecte requerirà obres d’adaptació de la urbanització existent, senyalització de places i execució de canalitzacions, entre altres labors. A més, s’executarà la instal·lació d’extensió de la xarxa elèctrica necessària per a atendre el subministrament dels tres punts de recàrrega.

Giuseppe Grezzi ha explicat que este encàrrec a EMT s’emmarca en les activitats secundàries previstes des de 2018 en el seu objecte social, com és l’explotació d’instal·lacions de generació d’energia de font renovable, neta i lliure de carboni. De fet, EMT ja gestiona 41 punts de recàrrega elèctrica gratuïts en l’aparcament Centre Històric-Mercat Central.

DE 0 A 47 PUNTS DE CÀRREGA EN 5 ANYS

“Des de 2015, el servici de Mobilitat Sostenible ha treballat en l’elaboració d’un Pla Estratègic per al Foment de la Mobilitat Elèctrica a la ciutat, que fins al moment no disposava de cap. Així, estes noves instal·lacions se sumaran a les tres primeres estacions en superfície que es van estrenar el mes de desembre passat en el barri Cabanyal-Canyamelar. A més, al llarg de 2021 està prevista la instal·lació d’altres huit estacions de carregadors elèctrics distribuïts per tota la ciutat”, ha indicat el regidor.