La modificació de l’IBI evitarà una pujada generalitzada de les taxes municipals

L’augment permetrà el mateniment i millora de la prestació de serveis bàsics per a la ciutadania



Després de quatre anys de mantindre congelades la pràctica totalitat de taxes i impostos, l’equip de govern de l’Ajuntament de Carcaixent ha acordat aprovar un increment de l’Impost de Bens Immobles i fer front així, entre altres obligacions, indefugibles sense haver d’aprovar un increment generalitzat de taxes.

Este augment permetrà millorar la prestació de serveis bàsics per a la ciutadania que abasten des del servei d’ajuda a domicili fins la neteja viària o les activitats culturals. A més, possibilitarà que l’ajuntament puga assumir en 2020 l’increment salarial del funcionariat derivat de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball aprovada en el present any a més del cost derivat de la pròrroga del servei de recollida de fem, del qual es prepara una nova licitació. També hi hauria que sumar el pagament de sentències que el consistori té pendents, resultat de la gestió de l’equip de govern de la legislatura 2011-2015.

Tal i com apunten els informes tècnics, estes despeses que ascendeixen a prop d’un milió d’euros, solament son assumibles amb un increment els ingressos, ja que estan ajustades al màxim. Després d’uns anys de contenció i al valorar diferents opcions, des del govern municipal s’ha acordat que l’opció més equitativa era fer-ho a través de l’IBI aplicant el principi de la justícia fiscal, de manera que es puguen mantenir congelades altres taxes com ara la del fem, la de l’aigua, l’escoleta infantil o les instal·lacions esportives.

Segons han explicat des de l’àrea econòmica, es tracta de fer possible que des del consistori es puguen continuar prestant diferents serveis, sense haver de repercutir entre les persones usuàries el cost dels mateixos. Un clar exemple seria el servei de recollida de fem. Així, mentre que l’ajuntament venia assumint fins ara un dèficit anual de 125.000 euros, en 2020 per la pròrroga del servei este passaria a ser de 300.000 euros com a mínim. Repercutir este import sobre la ciutadania comportaria un increment aproximat del 65% del rebut del fem, un rebut que no té en compte la capacitat econòmica de les persones i que paguen igual les persones propietàries dels habitatges sense tenir en compte la renda.

L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, ha volgut remarcar que després d’uns anys de contenció i gràcies a la feina feta des de l’àrea econòmica de l’ajuntament, els comptes estan sanejats i equilibrats. Tot i això, “si volem continuar avançant hem de treballar amb coherència, no solament per fer front a millores ja fetes com la regulació de la situació del personal municipal, sinó per continuar avançant en la qualitat i abast de la prestació dels serveis municipals, dels que tots i totes en som beneficiaris”, ha afegit.