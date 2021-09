La Mostra de Pallasses i Pallassos de Xirivella revela la seua programació

Connect on Linked in

Les entrades del festival, que se celebrarà del 23 de setembre al 6 d’octubre, es posen hui a la venda a través de www.giglon.com i a la Casa de Cultura

Xirivella tornarà a convertir-se en la capital del món clown entre el 23 de setembre i el 6 d’octubre amb la vintena huitena edició de la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos. El festival reuneix els artistes més destacats de l’escena en una programació per a tots els públics amb més de dotze espectacles, les entrades dels quals estan ja a la venda en www.giglon.com i a la Casa de la Cultura de Xirivella. A aquests espectacles s’afig un ampli ventall d’activitats paral·leles i la Mostreta Escolar, que anirà del 27 al 30 de setembre i del 4 al 6 d’octubre, destinada al públic més jove i amb la qual les xiquetes i els xiquets de Xirivella s’inicien en el món de les pallasses i els pallassos.

En la programació destaca la presència, entre altres, de Leo Bassi, que participarà per tercera vegada en el festival, amb el seu últim espectacle, Jo, Mussolini. També actuaran a Xirivella companyies de la talla d’Oca & Cia., Pere Hosta, Clownbaret o La Tête. Així mateix s’ha tingut en compte que en 2020 va haver-hi companyies anunciades en la Mostra que no van poder actuar per la pandèmia i s’ha mantingut el compromís amb ells, com és el cas de Francis J. Quirós -guanyador de Got Talent-, Petit Teatre o Jimena Cavalletti. També hi haurà proposades relacionades amb el món del circ com la de la Gata Japonesa, i es comptarà amb companyies valencianes com Pot de Plom de Xavi Castillo, Ameba Teatre, La Troupe Malabó o Quique Montoya.

La Mostra s’inaugurarà amb l’homenatge a Sergio Claramunt, director artístic i fundador de PayaSOSpital, per la important labor que ha realitzat en la seua dilatada trajectòria. Aquest reconeixement estava previst per a la passada edició, però les condicions sanitàries van impedir que es poguera dur a terme.

A més de les actuacions, s’han programat tres clownferencias destinades al públic adolescent del municipi, que fan èmfasi en la prevenció de la violència de gènere des de la perspectiva i el llenguatge pallasso, també hi haurà un curs monogràfic clown impartit per l’Escola Filles i Fills d’Augusto, tallers de risoterapia oferits per l’associació Més riure de Xirivella i una exposició amb temàtica clown.



Com a novetat, la Mostra enguany avança les seues dates per a poder combinar espectacles a l’aire lliure i altres en el teatre auditori, assegurant les millors condicions sanitàries per al públic assistent.

La programació és la següent:

23/09/21; 21.30 h; TEATRE AUDITORI MUNICIPAL

GRATUÏT AMB INVITACIÓ. PÚBLIC ADULT

Acte inaugural 28a Mostra Homenatge a Sergio Claramunt

Mecha

Cia.. Jimena Cavalletti

24/09/21; 22.00 h; TEATRE AUDITORI MUNICIPAL

5 €. PÚBLIC ADULT

Jo, Mussolini

Cía. Llig Bassi (Itàlia-España)

25/09/21; 12.30 h; PLAÇA SANT ENRIC

GRATUITO AMB INVITACIÓ. TOTS ELS PÚBLICS

Tempus fugit

Cia.. la Tête (Catalunya)

25/09/21; 20.00 h; TEATRE AUDITORI MUNICIPAL

5 €. PÚBLICO JOVE I ADULT

Cucko, quan l’efímer es deté

Cia.. Filis Teatre (Extremadura)

26/09/21; 19.00 h; PLAÇA GERARDO GARCÉS

GRATUITO AMB INVITACIÓ. TOTS ELS PÚBLICS

Karpaty

Cia.. la Troupe Malabó

(Comunitat Valenciana)

27, 28 I 29/09/21; 09.30 I 11.00 h; ESCENARI PARC CLARA CAMPOAMOR

MOSTRETA ESCOLAR

The pestoff

Cia.. Clownbaret (Canàries)

29 I 30/09/21; 09.30 I 11.00 h; ESCENARI PARC CLARA CAMPOAMOR

MOSTRETA ESCOLAR

Caragol Gold Edition

Cia.. Quique Montoya

(Comunitat Valenciana)

1/10/21; 22.00 h; PLAÇA GERARDO GARCÉS

5 €. PÚBLIC ADULT

Jordiet Contraataca

Xavi Castillo / Pot de Plom

(Comunitat Valenciana)

02/10/21; 12.30 h; PLAÇA DE L’ALQUERIA NOVA

GRATUÏT AMB INVITACIÓ. TOTS ELS PÚBLICS

Panoli Kabareta

Cia. Oca & Cia. (País Basc)

02/10/21; 18.30 h; TEATRE AUDITORI MUNICIPAL

5 €. PÚBLICO JOVE I ADULT

Clown sense terra

Cia. Petit Teatre (Andalusia)

03/10/21; 11.30 I 13.00 h; PARC DOLORES IBARRURI

GRATUÏT AMB INVITACIÓ. TOTS ELS PÚBLICS

Dis-order

Cia. Pere Hosta (Catalunya)

03/10/21; 19.00 h; PLAÇA AJUNTAMENT

GRATUÏT AMB INVITACIÓ. TOTS ELS PÚBLICS

Clausura 28a Mostra

Els viatges de Bowa

Cia. La gata japonesa

(Comunitat de Madrid)

04, 05 I 06/10/21; 09.30 I 11.00 h; ESCENARI PARC CLARA CAMPOAMOR

MOSTRETA ESCOLAR

El dia de Ramiro

Cia. Ameba Teatre (Comunitat Valenciana)

ACTIVITATS

DISSABTE 18 DE SETEMBRE

TREN DEL RIURE

Passeig pels carrers de Xirivella.

De 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h

DEL 22 DE SETEMBRE Al 8 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

Ramón Portalés i Isabel López

Inauguración dimecres 22 de setembre a les 19.30 h, Casa de Cultura de Xirivella.

25 i 26 DE SETEMBRE

2 i 3 D’OCTUBRE

CURS: “CLOWN, NAVEGANT DE LES EMOCIONS”

Organitza: Escola de Clown

Filles i Fills d’Augusto

De 10.00 a 13.30 h i de 15.00 a 18.30 h, a la Casa de Cultura de Xirivella.

DEL 27 Al 30 DE SETEMBRE

CLOWNFERENCIAS: “Els amors riguts són els més volguts”

10.00 i 12.00 h. Centre Jove Xirivella

DIJOUS 30 DE SETEMBRE

TALLER DE RISOTERAPIA

Imparteix: Associació Més Riure Xirivella. 19.00 a 21.00 h, Casa de Cultura de Xirivella.