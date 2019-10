La Mostra de Turisme ofereix aquest cap de setmana l’oportunitat de conéixer el Exquisit Mediterrani amb 60 degustacions, showcoocking i tastos de producte autòcton

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, presenta aquest dissabte en la Ciutat de les Arts i les Ciències aquest espai obert al públic per a donar a conéixer l’oferta turística de la Comunitat

Al voltant de 120 empreses del sector turístic es donaran cita en aquest esdeveniment

La segona edició de la ‘Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana’ se celebra aquest cap de setmana en el Saló Arquerías del Museu de les Ciències Príncep Felip.

El públic assistent trobarà durant aquest dissabte i diumenge una àmplia diversitat de propostes per a gaudir de la cultura, la gastronomia, les festes, la naturalesa, l’aventura, la muntanya, l’entorn rural i itineraris, o el patrimoni, entre moltes altres altres propostes.

A més, i en els diversos espais reservats per a això, s’oferiran 60 degustacions, ‘showcookings’ i tastos. Al mateix temps, la paella tindrà un protagonisme destacat tots els dies com a homenatge al #WorldPaellaDay.

L’oferta turística gastronòmica de la Comunitat Valenciana comptarà amb una especial presència en la II Mostra de Turisme CV en 4 espais L’Exquisit Mediterrani, amb prop de 200 metres quadrats destinats a l’exposició ofertes experiencials entorn de la gastronomia: des de restaurants, alta gastronomia, cellers, almàsseres, pescaturismo a altres interessants propostes de vivències gastronòmiques singulars.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que “la fira suposa una excel·lent oportunitat per a les empreses i destinacions turístiques d’una banda, i per al públic valencià per un altre, ja que permet conéixer en un mateix espai tota l’oferta turística i gastronòmica més rellevant de la Comunitat Valenciana”.

L’objectiu és que la ciutadania de les tres províncies de la Comunitat Valenciana puguen conéixer la diversitat de l’oferta que poden trobar en el seu propi territori.

En aquest sentit, Francesc Colomer ha assenyalat que aquest certamen sorgeix per a “estimular el nostre principal mercat emissor, el dels propis ciutadans de la Comunitat”.

La Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana és una fira totalment gratuïta per al públic assistent. L’horari serà el dissabte d’11 a 20 hores i el diumenge de 10 a 19 hores.

Especial presència de la gastronomia

Està previst que més de 20 empreses i clubs de producte gastro-turístic duguen a terme 15 degustacions populars i prop de 40 presentacions de ‘showcooking’, tastos de vins i olis i de tota mena d’experiències enogastronómicas.

A més de la participació de professionals de l’alta cuina, es posaran veure en la Zona de ‘Showcooking’ propostes innovadores sobre receptes tradicionals carregades de respecte pel producte agroalimentari de la Comunitat Valenciana i la sostenibilitat territorial.

Destaca l’especial col·laboració de l’Associació de Professionals de la Cuina de la Comunitat Valenciana i l’homenatge Vega Baixa Live que tindrà lloc el diumenge amb la participació de les xefs Encarni Infants, d’Almoradí, i Aurora Torres, de Los Montesinos, per a posar en valor la importància de l’horta en la gastronomia de la Vega Baixa i el reconeixement a l’esforç que estan realitzant els restaurants i els agricultors per a recompondre la situació després de les passades inundacions patides a la comarca.

La Zona de Enoturismo-Tastos comptarà amb la participació de la Federació de Enoturismo de la Comunitat Valenciana i les rutes del vi de Castelló, Utiel-Requena i Alacant, a més d’un gran nombre d’almàsseres de oleoturismo i cellers enoturísticas de tota la geografia.

Cal destacar la trobada comercial que tindrà lloc en aquesta zona el dissabte entre operadors turístics (com Civitatis, Viatges Iverem, Destina, Across Spai, Nattule o Atrapa’l) i un grup de 15 empresaris del enoturismo de la Comunitat Valenciana i rutes del vi.

Pel que respecta a la Zona Gastro, a més de rebosteria tradicional com pastissets i cocs de sagi de Canals, productes artesans de Pedralba o el pastís dolç i salat amb orxata d’Almàssera, cal destacar la degustació popular que s’oferirà en aquest espai de 12 paelles per al públic, com a homenatge al plat més internacional de la gastronomia de la Comunitat Valenciana. Aquest homenatge es vincula al ‘World Paella Day’, Dia Mundial de la Paella que se celebra des de 2018 al llarg de tothom com a reconeixement al valor d’aquest plat.

Espais de la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana

Respecte a la distribució dels espais, cal destacar que comptarà una zona per a empreses i associacions, totalment orientada a producte composta per 119 espais expositius.

A més, el certamen comptarà amb una zona de ‘showcooking’ de 105 metres quadrats on es realitzaran demostracions de cuina i degustacions, una altra zona de tastos de 60 metres quadrats on es realitzaran tastos de vi, oli i demostracions de cocteleria; una zona gastro destinada al repartiment de degustacions; un escenari polivalent per a presentacions, ponències i espectacles; una zona d’artesania; així com una zona de marques turístiques perquè disposen d’un punt d’informació propi i diferenciat de la zona d’empreses.

A més, s’habilitarà una zona en l’exterior del recinte on s’oferirà als vianants diferents degustacions a més de comptar amb animació, performances i música.