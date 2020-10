La Mostra de València lliurarà la seua Palmera d’Honor a María de Medeiros

Connect on Linked in

La 35a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani se celebra del 22 d’octubre a l’1 de novembre als cinemes Babel i La Filmoteca

La 35a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani reconeixerà la labor de l’actriu, directora, guionista i cantant Maria de Medeiros amb el lliurament de la Palmera d’Honor 2020. La regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello ha donat a conéixer este matí els detalls del festival cinematogràfic, que enguany se celebrarà del 22 d’octubre a l’1 de novembre pròxims als cinemes Babel i La Filmoteca.



El festival reconeixerà l’extensa i polifacètica trajectòria de María de Medeiros, l’actriu portuguesa amb major projecció internacional, que uneix a la seua faceta d’intèrpret les de directora i cantant. L’artista rebrà la Palmera d’Honor de Mostra de València-Cinema del Mediterrani 2020 durant la cerimònia de clausura del festival, tal com ha explicat la regidora Tello, junt amb la directora gerent del festival, Rosa Roig, i el director de programació Eduardo Guillot.



Tal com ha explicat la delegada, «des de la direcció de la Mostra teníem una cosa clara: el festival havia de fer-se als cinemes, ja que era realment important que hi haguera cinema presencial, i ho hem aconseguit. I és que les sales no han de perdre’s com a gran espai de projecció», ha defensat Gloria Tello. Per part seua, la directora tècnica del festival, Rosa Roig, ha subratllat que «no serà un certamen com el de les edicions anteriors, ja que hi ha menys gent acreditada, les sales tenen un aforament de la meitat, i molts dels convidats internacionals no podran acudir».



El director de programació Eduardo Guillot, ha explicat per la seua banda que l’elecció de Maria de Medeiros com Palmera d’Honor es basa en el fet que és «una figura clau del cinema del mediterrani de les últimes dècades». A més, l’actriu i directora oferirà una masterclass en la seu de la Fundació Bancaixa, el dijous 29 d’octubre, a les 19.30 hores.

ESTRENA DE LA PEL·LÍCULA «AOS NOSSOS FILHOS»



La presència de Maria de Medeiros en el festival anirà acompanyada de l’estrena a Espanya de la seua segona pel·lícula de ficció com a directora, «Aos Nossos Filhos», en la qual aborda qüestions com l’homosexualitat i els nous models de família. Rodada al Brasil, és una subtil exploració de l’amor, la soledat, i les fissures en les relacions. A més de descobrir el més recent treball de Maria de Medeiros després de la cambra, la Mostra de València també oferirà l’estrena a Espanya de la seua última interpretació, en el film «Ordem moral», de Mário Barroso, on interpreta a Maria Adelaide Coelho dona Cunha, hereua del periòdic més important de Lisboa en la dècada de 1920.



L’actriu portuguesa, que es va forjar treballant amb cineastes tan importants com Manoel d’Oliveira («La divina comèdia»), Quentin Tarantino («Pulp Fiction»), Philip Kaufman («Henry & June»), Juanma Bajo Ulloa («Airbag») o Bigas Lluna («Ous d’or»), ha compaginat des de la segona meitat dels huitanta la interpretació amb la direcció (és autora de diversos documentals), i va aconseguir la seua consagració internacional en 1994 amb la Copa Volpi en el Festival de Venècia per la seua interpretació en el film «Três irmãus», de Teresa Villaverde. La seua presència a València per a rebre la Palmera d’Honor de la Mostra uneix el seu nom al d’altres grans actrius de l’àmbit cultural mediterrani que han visitat el festival al llarg de la seua història, com Giulietta Masina, Catherine Deneuve o Melina Mercouri.



SET PEL·LÍCULES



El festival exhibirà un total de set pel·lícules, seleccionades en col·laboració amb la mateixa Maria de Medeiros, selecció en la qual també s’inclou «Capitans d’abril», que va suposar el seu debut com a directora de llargmetratges; juntament amb títols recents i inèdits a Espanya com «Dos Fridas», de la directora Ishtar Yasin, que relata de manera intimista els últims dies de Frida Kahlo i la seua particular relació amb la seua infermera, Judith Ferreto.



Tampoc ha tingut estrena comercial a Espanya el llargmetratge «Viatge a Portugal», de Sérgio Tréfaut, que retrata l’àrdua odissea que pateixen els immigrants en arribar als controls d’estrangeria. Una història basada en fets reals, que denuncia l’abús funcionarial en accedir als països. El cicle es completa amb «Je ne suis pas mort», de Mehdi Ben Attia, una inquietant rondalla sobre la França contemporània, i «The Saddest Music in the World», del director canadenc Guy Maddin, ambientada durant la Gran Depressió i centrada en un concurs per a trobar la cançó més trista del món.