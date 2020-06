El festival de teatre gestual redissenya, en la seua 31a edició, espais i representacions per ajustar-se als protocols de seguretat



La Mostra Internacional de Mim a Sueca sí que se celebrarà. Després de tota la incertesa causada per les circumstàncies provocades per la crisi sanitària de la covid-19, Sueca acollirà durant els dies 16 al 20 de setembre la 31a edició del festival de teatre gestual. L’organització del MIM, amb el suport de l’Ajuntament de Sueca, ha confeccionat un programa adaptat a l’anomenada ‘nova normalitat’ per tal que els espectacles previstos per a enguany puguen oferir-se als milers d’espectadors que acudixen cada any a la capital de la Ribera Baixa. “Hem preparat un MIM especialment especial, on hem hagut de barrejar la fórmula clàssica a la qual la gent està acostumada amb els protocols de seguretat i distància social que marquen les circumstàncies”, indica Joan Santacreu, director del festival. La 31a Mostra Internacional de Mim a Sueca no defugirà de les seues principals senyes d’identitat i comptarà amb estrenes absolutes i les actuacions d’algunes de les companyies més punteres de l’àmbit nacional i internacional.

Això sí, segons explica Santacreu, en algunes de les actuacions inicialment proposades “s’hauran d’adaptar els espais i les condicions especials perquè continue il·lusionant als espectadors com sempre ho hem fet”. “És, sense cap dubte, el MIM més complicat amb el qual ens hem trobat. Però tots estos condicionants no han fet més que insuflar-nos més ganes de les que sempre tenim. Estem més il·lusionats que mai perquè creiem que el d’enguany serà un festival que recordarem en positiu per sempre”, apunta el director del MIM qui ha redissenyat, conjuntament amb el seu equip de producció, els esdeveniments perquè es puguen dur a terme en llocs on els espectadors no hauran visitat mai.



Més representacions

Una de les màximes del festival és la d’aplegar al màxim nombre d’espectadors. En este sentit, el MIM ha aconseguit superar la xifra dels 22.000 espectadors en cadascuna de les últimes edicions, convertint-lo en un dels festivals del gest més importants de l’estat espanyol al mateix temps que augmentava el seu prestigi a Europa. Per a esta 31a edició, les circumstàncies han obligat la cancel·lació i ajornament per a posteriors edicions d’un 40% de les companyies previstes inicialment. Per tal de pal·liar esta minva i la pèrdua d’aforament dels espais, el festival de teatre gestual ha duplicat el nombre de representacions dels espectacles programats de la resta de companyies perquè els espectadors continuen tenint l’oportunitat de gaudir de les propostes més innovadores, avantguardistes, originals i contemporànies. “El MIM és encontre, és compartir, és moviment, és respirar que Sueca és única i diferent i que oferix, tant als de casa com als de fora, una experiència artística i vital enriquidora i diferenciadora. I este MIM ha de seguir oferint eixa experiència, evidentment controlada i segura, però que ens faça ‘sentir’ que estem recuperant la convivència en societat que hem perdut i que, pot ser a molts, se’ls faça difícil viure amb normalitat”, argumenta Santacreu. Des de l’organització han comptat des del principi amb el suport de l’Ajuntament de Sueca, qui no ha dubtat en cedir els espais municipals necessaris i gestionar permisos i infraestructures. “El MIM no podia aturar-se. Les circumstàncies actuals variaran un poc el rumb perquè ens haurem d’acoblar a la normativa existent però este festival tan arrelat i important havia de continuar”, indica Joan Carles Vázquez, regidor de Cultura qui no va dubtar en donar tot el suport de la seua àrea i d’obrir-se al nou plantejament proposat per la direcció de la Mostra Internacional de Mim. “Cal remarcar que el MIM és un actiu econòmic molt important de Sueca, és motor i impuls de l’activitat econòmica, de contractació i creixement laboral i empresarial, una empenta molt necessària ara mateix per a començar a recuperar-nos de la crisi que patim”, conclou Vázquez.