La mostra “No més inferns” de l’IES L’Om de Picassent s’acosta a la ciutadania

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb motiu del 25N, Dia internacional per l’eliminació de les violències contra les dones, un grup d’alumnes de l’IES L’Om realitzaren uns treballs emprant la tècnica del collage per denunciar les violències contra les dones tan vigents a la nostra societat. Donada la bona qualitat estos treballs s’han convertit en una mostra que va tindre la seua primera ubicació als corredors del centre i que a hores d’ara pot visitar-se a la Casa Jove La Torta

El passat mes de març, dins de les accions organitzades al municipi al voltant del 8M, es va inaugurar l’exposició «No més inferns» a la Casa Jove La Torta, una acció coordinada entre l’IES L’Om i les Regidories de Joventut i Igualtat i que ha permés que estos treballs ixquen dels murs de l’IES i puguen gaudir-se per la resta de la ciutadania amb l’objectiu de sensibilitzar al voltant d’esta matèria.

L’alumnat de 2n FPBA de l’IES l’Om compartiren la seua motivació davant este treball, la necessitat del mateix i la intencionalitat darrere de cadascuna de les obres que el composen. Junt a l’alumnat i el professor impulsor d’esta iniciativa, Julio Ortíz, es trobava la il·lustradora Taca de Tinta, qui va destacar la qualitat dels treballs, la necessitat d’accions com la portada a terme amb un clar calat social, així com la necessitat de visibilitzar les dones que es troben treballant des de fa anys en este àmbit tradicionalment masculinitzat. A l’acabament de l’acte d’inauguració, es va realitzar un taller, en el qual les persones assistents pogueren elaborar el seu propi collage.

Experiències compartides

Després d’esta primera experiència, en una segona jornada, l’alumnat de 2n FPBA de l’IES L’Om va compartir un matí amb l’alumnat del Taller municipal de Jardineria per a persones amb diversitat funcional amb l’objectiu de mostrar-los el seu treball i reflexionar al voltant de les violències contra les dones.

La jornada va començar amb diverses dinàmiques de cohesió de grup facilitades pel tècnic municipal de l’àrea de Joventut, Voro Donat, i posteriorment varen poder observar l’exposició realitzada pel grup de Batxillerat, «No més inferns», i obrir així un col·loqui on ambdós grups pogueren reflexionar al voltant de les obres que conformen l’exposició. A continuació, i per finalitzar el matí, l’alumnat de Jardineria composaren els seus propis collages amb l’acompanyament de l’alumnat de l’IES.

El matí va ser molt enriquidor i no tan sols per compartir l’exposició, reflexionar al voltant de les violències contra les dones sinó també per la unió, complicitat i sinergies generades entre els dos grups.

A hores d’ara, s’està treballant en la possibilitat que l’exposició puga gaudir-se a altres espais municipals i el grup responsable de la mateixa puga a donar a conéixer el seu treball i sensibilitzar a la ciutadania de Picassent davant una de les majors xacres que ens afecta com a societat.