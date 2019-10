La Mostra reuneix a 29 empreses d’Algemesí i cinc degustacions gastronòmiques el 18, 19 i 20 d’octubre en el Centre Polivalent

Connect on Linked in

La quarta edició de La Mostra Comercial, Empresarial, Professional i de Serveis d’Algemesí reunirà els dies 18, 19 i 20 d’octubre a 29 expositors algemesinencs en la gran sala del Centre Polivalent Verge de la Salut. La inauguració tindrà lloc el divendres 18 d’octubre a les 19 hores.



La Mostra torna a apostar per la gastronomia com a principal programa d’activitats. Un complet menú que inclou demostracions gastronòmiques i degustacions gratuïtes que duen a terme diversos locals i professionals algemesinencs amb una sola premissa, tot el que es cuina en la fira es consumirà en l’acte en la mateixa sala polivalent.



Enguany hi haurà diverses degustacions gastronòmiques. Les tapes són la principal aposta gastronòmica amb degustacions d’establiments algemesinencs el divendres en la inauguració, a migdia i per la vesprada del dissabte i el diumenge per la nit. Menció especial mereix la participació de Copal en la Mostra. L’entitat compartirà el seu aniversari amb les paelles del centenari el diumenge a migdia i el dissabte per la vesprada oferirà una degustació de suc de taronja i caqui.



Tots els assistents a La Mostra podran participar en un sorteig de diversos premis que ofereix l’empresa expositora Estil Nou Miravet. L’oferta de la fira es completa amb un espai de jocs per a xiquets i joves.



La regidora de Comerç i Indústria, Palma Egido, ha assenyalat que aquesta fira arriba a la seua quarta edició després de l’èxit de les anteriors i suposa “una acció més de l’ajuntament per a ajudar en la promoció de les empreses, comerços i serveis locals dins dels objectius que ens hem marcat amb l’Associació de Comerços i Serveis d’Algemesí, Acsa, i l’agrupació d’empresaris d’Algemesí, Empal”.