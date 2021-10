La Mostra Sabers i Sabors d’Alcàsser arriba del 22 al 24 d’octubre

Connect on Linked in

La plaça del Mercat acollirà la Fira Comercial i Gastronòmica per excel·lència d’Alcàsser en la qual no faltarà música, teatre i atraccions per a tota la família

Del 22 al 24 d’octubre, Alcàsser es prepara per a acollir una nova edició de la Mostra Sabers i Sabors, la Fira Comercial i Gastronòmica per excel·lència del municipi on a més, no faltarà música, espectacles teatrals i atraccions per a gaudir en família. L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha animat a tota la ciutadania a participar d’aquesta mostra que «és un exemple més de l’impuls que aquest ajuntament vol donar al comerç local, tan important per a l’economia municipal».

Així, durant aquest cap de setmana, la plaça del Mercat i voltants acolliran la Mostra Sabers i Sabors, que tindrà un horari comercial d’11.00 a 14.00 i de 18.00 a 21.00 h, i un horari gastronòmic de 18.00 a 00.00 h el divendres; i de 12.00 a 16.00 i de 18.00 a 00.00 h el dissabte i el diumenge.

Com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Paqui Abella, «enguany hem ampliat la ubicació de la fira per a evitar aglomeracions i, a més, oferirem gots reutilitzables per a continuar apostant per la sostenibilitat».

Així mateix, en aquesta nova edició, s’han organitzat diferents activitats pensades per a tots els públics, que començaran aquest divendres, 22 d’octubre, a les 19.00 h, amb la inauguració de la fira de la mà de l’espectacle itinerant Motorpunk de la FAM Teatre. Un poc més tard, a les 20.30 h, arribarà la màgia del circ amb The Troupers.

El dissabte, 23 d’octubre, les persones assistents podran gaudir de dos espectacles itinerants: Traps (a les 11.00, 13.00, 18.00 i 20.00 h) i La Piccola Orquestra (a les 12.00 i a les 18.45 h). A més, a la plaça del Mercat, tindrà lloc Festa Pop! Dels Pop’s Corn a les 19.30 h i The Audition de Xa! Teatre a les 22.30 h.

Finalment, el diumenge, 24 d’octubre, a més de tornar els espectacles itinerants Traps (11.00, 13.00, 18.00 i 20.00 h) i La Piccola Orquestra (11.30 i 18.45 h); serà el torn de la música amb La Glüps en concert, a la plaça del Mercat a les 12.30 h, i el Grup de Metalls de la Societat Musical Santa Cecilia d’Alcàsser, a la plaça del Castell a les 13.00 h.

Per descomptat, els més menuts també tindran un espai reservat on podran gaudir, durant tot el cap de setmana, dels cavallets Da Vinci, Taules Da Vinci i jocs d’enginy, així com d’estructures musicals, un laberint musical i cavallets artesanals.