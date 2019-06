La Muixeranga d’Algemesí celebra que arriba a 500 membres

Print This Post

La Muixeranga d’Algemesí celebra amb un sopar hui dijous que ha arribat a 500 membres. La Muixeranga arriba a aquesta fita després del creixement que ha tingut els darrers 3 anys, on les noves incorporacions a este ball han estat continues, amb gent jove i famílies amb xiquets i xiquetes que han decidit formar part del ball més representatiu de la Festa del la Mare de Déu de la Salut, Patrimoni Immaterial de la Humanitat.



El mestre de la Muixeranga, Marcos Castell, ha declarat que «estem molt contents per haver aconseguit este número redó, 500. Ja feia un parell d’anys que el teníem al tocar, i ara, que estem preparant la XX Trobada de Muixerangues d’Algemesí, hem aprofitat els assajos per fer un sopar i celebrar que en som 500». Marcos Castell també ha remarcat que «sols la Muixeranga d’Algemesí suposa el 25% de totes les fitxes de la Federació de Muixerangues, és a dir, 1 de cada 4 muixeranguers pertany a la Muixeranga d’Algemesí, que és l’única que s’ha mantés al llarg dels segles a terres valencianes». Per acabar, Castell també ha dit que «per a nosaltres és molt important que entre gent nova, ja que així podem anar renovant les figures i podem intentar-ne de noves, ja que en les figures més altes ens cal gent jove



La Muixeranga d’Algemesí ha estat tota la setmana preparant la Trobada de Muixerangues d’Algemesí, que enguany celebra la seua XXa edició amb la Jove Muixeranga de València i els Castellers de Sabadell, a més de la Nova Muixeranga. Amb les noves incorporacions, la Muixeranga d’Algemesí espera realitzar una gran trobada, sempre amb l’objectiu de que en les figures participe el major número possible de muixerangueres i muixeranguers, i sobretot, les noves incorporacions.