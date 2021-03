La muntanyeta d’Alberic i l’ermita de Santa Bàrbara podrá ser visitada des de casa gràcies a una «visita virtual interactiva»

Connect on Linked in

La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament d’Alberic presenten la visita Virtual a la Muntanyeta d’Alberic i l’ermita de Santa Bàrbara, amb la col·laboració de la Junta de Confraries del municipi.

La finalitat d’esta visita és la d’obrir les portes de manera virtual al patrimoni natural i cultural alberiqueny, dins del projecte de Digitalització de «Riberana» encetat per la mancomunitat de municipis, arran de la seua participació al projecte europeu Interreg Europe Cd-Eta.

La visita virtual estarà disponible per a visionar-se en la web municipal i en el portal de la mancomunitat «riberana.es». El treball, realitzat des del Departament de Digitalització de Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera

Alta, està composat per 22 panoràmiques foto-esfèriques de 360 graus i per 6.500 fotografies, amb més de vint punts d’informació contextual i audiovisual elaborada per l’Ajuntament d’Alberic.

La visita inclou l’interior de l’ermita de Santa Bàrbara amb les imatges que formen la Setmana Santa d’Alberic i que enguany, dissortadament, no podran ser visitades de manera presencial per segon any consecutiu. Per això mateix, s’ofereix esta alternativa per a, sense eixir de casa i a través de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o ordinador, poder explorar en detall estes obres del patrimoni cultural i religiós. Es tracta d’una proposta per a mantindre’s a prop de la festa que s’ha vist afectada per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid19. La visita virtual ha estat possible gràcies a col·laboració entre l’Ajuntament d’Alberic i la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta i està disponible en valencià, castellà i anglès.

El col·lectiu de la Setmana Santa ha participat de manera activa per a engalanar l’Ermita com es mereix, per a que cap persona es quede sense poder visitar les imatges en els dies grans de la festa a Alberic en este 2021.