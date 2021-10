La murciana Eugenia Sánchez s’imposa en l’XI Concurs de Piano Gabriel Teruel Machí de Benimodo

Connect on Linked in

Eugenia Sánchez Durán ha resultat la guanyadora de la 11a edició del Concurs de Piano Gabriel Teruel Machí de Benimodo. La jove pianista de 17 anys procedent de Molina de Segura a Múrcia va ser la més brillant per al distingit jurat durant un cap de setmana en el qual Benimodo es va tornar a convertir en la capital del piano espanyol, amb joves arribats de tota Espanya per a demostrar les seues capacitats. A Eugenia Sánchez Durán la van seguir en les primeres posicions de Deva Mira Sperandio de 14 anys i d’Otos; i Alexander Beliakov, de 21 anys i resident a Bétera.



El jurat va estar format per Antonio Galera, Marita Cosí Rocher i Misha Dacic. L’organització va establir diversos premis, adjudicant-se la primer classificada una quantia en metàl·lic de 1.500 euros; amb 750 euros i 300 per a la segona i tercer classificat, respectivament. A més, es va premiar la musicalitat, amb un guardó atorgat per l’Escola de Música i Dansa Estudio21, amb l’assistència gratuïta a dos màster-class de piano o música de cambra i una bossa de viatge de 80 euros o l’assistència a dos màster-class. En les rondes preliminars els concursants havien d’interpretar una obra d’autors com Bach, Scarlatti o Pare Soler i una altra d’Haydn, Mozart o Beethoven, a més d’una tercera de lliure elecció, durant la prova com a màxim de vint minuts. Per part seua, en la final van interpretar una o més obres completes d’aproximadament trenta minuts. El programa de totes dues proves havia d’interpretar-se de memòria.



La guanyadora va interpretar en la final la Sonata núm. 8 Op. 84 en Si b Major de S. Prokófiev. Eugenia Sánchez Durán naix a Múrcia, en 2004. Va començar els estudis de música l’any 2010, amb la Professora Tatiana Largina. Va continuar els estudis amb el Professor Leo de María i Actualment es troba matriculada en el curs de pregrau en el Centre d’Alt Rendiment Musical de la Universitat Alfons X el Savi, amb el mestre Leonel Morales a Madrid.



Ha obtingut, entre altres, premis com el del Concurs joves intèrprets Ciutat de Xàtiva, en la categoria C, en 2020; o el Primer premi 9é Concurs Internacional de Piano María Herrero a Granada en la Categoria Jove Artista en 2019, així com també el primer premi en la I edició del Concurs Internacional de piano de La Rioja en la Categoria Jove Artista.



Al llarg dels seus estudis ha rebut Masterclass dels Mestres John Perry, Pavel Gililov, Vincenzo Balzani, Yuri Didenko, Yuri Bogdanov, Fabio Witkowski, Gisele Witkowski, Wu Ying, Andrea Bonata, Yaron Kohlberg, Paul Schenly, Frank Fernández, i Leonel Morales entre altres. Ha oferit recitals en sales importants tant a Espanya com a l’estranger, esmentant entre altres el Carnegie Hall de Nova York, La Solitär Concert Hall de la Universitat Mozarteum de Salzburg (Àustria), Auditori Katherine M. Elfers Hall de la Hotchkiss School (Lakeville, Connecticut) USA, Sala Cultuurraad Kraainem de Brussel·les, Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Ferran (Madrid), Auditori Joaquín Rodrigo de les Fregues (Madrid), Auditori Víctor Villegas de Múrcia, Centre Cultural Medina Elvira de Atarfe (Granada), Auditori Institut d’Amèrica (Santa Fe, Granada), Auditori Caixa Rural (Granada), Sala Shigeru Kawai Center (Madrid), Sala d’Exposicions L’Alhóndiga de Segòvia, Església de Sant Joan dels Cavallers a Segòvia, Auditori de Cultura Sabadel (Múrcia), V Cicle de Concerts de Xàtiva, Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.