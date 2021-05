La música clàssica i la dansa, protagonistes del I Concurs Jove Foios Little Fest 2.0

Connect on Linked in

Els premis seran de 1.500 € per a cada categoria

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Foios ha obert el període d’inscripció per a participar en el primer Concurs Jove Foios Little Fest 2.0 per a les categories de música clàssica i dansa clàssica, neoclàssica i contemporània. Com ha explicat el regidor de Joventut, Paco Serrano, “hem reinventat aquest festival perquè vaja concorde a les polítiques de Joventut que estem impulsant des de l’àrea, però també per a implicar la gent jove del municipi”.

Per a participar, serà necessari tindre entre 12 i 30 anys i residir a la Comunitat Valenciana. En cas de residir fora d’Espanya, l’últim domicili legal ha d’haver sigut en territori valencià. Així, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Foios, les persones interessades podran registrar la seua inscripció a la qual hauran d’aportar un vídeo de tres minuts màxim de duració, que serà l’actuació que es represente en cas d’arribar a la final.

El jurat, que estarà format per Paco Serrano, regidor de Joventut, juntament amb dos vocals professionals de la dansa i dos de la música clàssica, seleccionarà un total de cinc actuacions de totes dues modalitats. Els treballs seleccionats es publicaran a la web de l’Ajuntament el pròxim 18 de juny de 2021. En els criteris de valoració es tindrà en compte la part artística, innovadora i els valors que es transmeten.

En l’actuació final, que serà en directe, al parc En Jaume de Foios, hi haurà un vot del públic, que serà el 50%, i un altre del jurat, que representarà un altre 50%. En cas d’empat, prevaldrà el vot popular. Els premis seran de 1.500 € per a cada categoria.

Cada participant només podrà presentar una actuació individual o grupal. D’aquesta manera, en la modalitat de música, es podrà participar com a solista o en formacions de màxim quatre persones; mentre que en la categoria de dansa, les actuacions seran d’un màxim de deu integrants.

Tota la informació relativa a les bases del concurs està publicada a la web de l’Ajuntament de Foios (www.foios.es). El Foios Little Fest 2.0 s’anirà ampliant progressivament amb noves convocatòries, que abastaran diferents disciplines.