Comparses de Catarroja han acompanyat la desfilada.



La música i el color han omplit de festa els carrers de Beniparrell amb la desfilada de Moros i Cristians.



La filà de les …… amfitriona de la desfilada, treballa cada any per a que aquesta festa siga una realitat.



Any rere any en la desfilada participen comparses de pobles veïns com les…….. de Catarroja.



Una festa que rep el suport de l’Ajuntament.



En acabar la desfilà tots i totes gaudiren d’un sopar i d’una nit de festa.