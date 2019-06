La música i els rius protagonitzen la segona edició del Festival dels Horts de Picanya

Connect on Linked in

Tindrà lloc del 18 al 20 de juny en Vila Rosita, a partir de les 20 hores

La música de Schumann, Dvorak, Smetana, Turina, Lorca i Martínez Campos ens acostarà al Rin, el Moldava, el Guadalquivir i el Túria

El festival s’obri enguany a noves propostes amb la participació de la cantaora Rosario La Tremendita i l’artista plàstica Fuencisla Francés



El programa inclourà l’estrena d’una obra per a quintet i cantaora del compositor valencià Javier Martínez Campos

Després de l’èxit de la primera edició, la localitat de Picanya (València) torna a ser l’escenari del Festival dels Horts: música de cambra amb sabor a terra, un projecte de la Societat Filarmònica Música i Art que compta amb el suport de l’Ajuntament de Picanya i la col·laboració de l’Hort dels Montesinos i de la Fundació la Canyada Blanch.

En aquesta segona edició, l’organització del Festival, sense abandonar els valors inicials del projecte, representats per l’harmonia entre el contingut musical – la música de cambra – i l’entorn patrimonial – arquitectura i paisatge de l’horta – que li serveix d’escenari, amplia les seues mires i per això hi haurà espai per a altres formats i estètiques artístiques.

Alguns dels artistes que ja van estar l’any passat repeteixen. És el cas de la violista Isabel Villanueva, Iris Azquinezer al violoncello o Francisco Mestre amb el seu contrabaix, al costat del director artístic i pianista Antonio Galera. A ells se sumen el tenor Manuel Gómez Ruiz i els violinistes Erzhan Kulibaev i Cristina Grifo.



Una de les principals novetats d’enguany serà l’estrena d’una obra creada expressament per al Festival pel jove compositor valencià Javier Martínez Campos que comptarà amb la participació de la cantaora Rosario La Tremendita, en un pas més per articular noves propostes en les quals es fusionaran el flamenc i la música de cambra. Serà sens dubte un concert especial amb una de les veus més singulars del panorama musical que personifica el nou moviment anàrquic de la generació flamenca actual.



La temàtica d’aquesta edició girarà entorn de l’aigua i els rius. Així, el primer dia el protagonista serà el Rin, amb l’Amor de Poeta i el Quartet amb piano de Schumann i el segon dia el Moldava, amb música de Smetana i Dvorák. Per a finalitzar, durant la tercera audició ens acostarem al Guadalquivir o al Túria a través del Quartet amb piano de Turina, una selecció de les cançons que Federico García Lorca va gravar al costat de la Argentinita i Tan sols Riu de Martínez Campos, sobre el poema d’Alejandro Aparicio del mateix nom per a quintet i cantaora.

Un altre dels atractius d’aquesta convocatòria serà l’obertura a altres disciplines artístiques de la mà de l’artista segoviana-valenciana Fuencisla Francés, que exposarà algunes de les seues obres.



Cada vetlada musical s’iniciarà a les 20h amb micro concerts en diferents espais de Vila Rosita que aniran recorrent, a manera d’un riu, els racons de l’Hort per a gaudir de les instal·lacions artístiques, i continuarà amb un concert en l’entrada principal de la casa.

Al final de cada concert, el públic podrà compartir les seues impressions amb els intèrprets mentre degusta una proposta gastronòmica maridada amb vins valencians.

Amb aquesta segona edició, la Societat Filarmònica Música i Art, que des de fa huit anys organitza de manera regular la seua pròpia Temporada de Concerts, continua treballant en favor de la promoció de la música clàssica a Picanya. Segons Antonio Galera, director artístic, “la singularitat d’aquest Festival radica d’una banda en el valor i qualitat dels artistes que ens visiten i, per un altre, en l’entorn únic i inspirador en què es desenvolupen cadascun dels programes de concert. Una combinació perfecta que esperem continue atraient a tota mena de públics, i així fer del Festival dels Horts una de les cites culturals ineludibles per a donar la benvinguda a l’estiu”.

Residència artística en Vila Rosita

Com en 2018, els músics, tots ells reconeguts solistes amb una destacada trajectòria nacional i internacional, gaudiran d’una residència artística en Vila Rosita durant la qual conviuran i treballaran el repertori a interpretar en cadascun dels concerts. Això és possible gràcies a la col·laboració de la família Montesinos que obri als intèrprets i al públic en general les portes de Vila Rosita, una finca situada enmig de l’horta valenciana, envoltada de tarongers i a tan sols 10 km. de la ciutat de València.



Entrades i accés

Tant les entrades com els abonaments per a tot el festival es poden adquirir a través de l’Ajuntament de Picanya i la web instanticket.es. I també en Vila Rosita abans de cada concert.

A Vila Rosita es pot arribar amb cotxe, bicicleta o a peu pel Camí dels Horts. Per a aquells que vagen amb cotxe o vulguen compartir-ho, un grup eixirà cada dia a les 19:30h des de la cerveseria WAI (carrer Pío XII, 5 de Picanya, al costat de l’estació de metro). En el temps d’espera, seran obsequiats amb una cervesa artesana gentilesa del celler de Peamflo.

El Festival dels Horts ha sigut possible gràcies a l’Ajuntament de Picanya, la Societat Filarmònica Música i Art i la Família Montesinos, així com a la Fundació la Canyada Blanch que enguany ha volgut donar suport a aquest projecte. A més compta amb la col·laboració de nombroses persones i empreses com la Floristeria Esterlicies, El Celler de Peamflo, Celler Barraques Carrascal, Clement Pianos i la Impremta Picanya

PROGRAMA

18 de juny. Al Rin, a la seua benaventurada corrent

Amor de poeta [Dichterliebe] Op. 48, de Robert Schumann

Quartet amb piano en el meu bemoll major, Op. 47, de Robert Schumann

19 de juny. El Moldava, aigües de Bohèmia

La font del Moldava [Vltava], de Bedřich Smetana

Menuetto de la Serenata per a orquestra d’entenimentades Op. 22, de Antonín Dvořák

Quintet de cordes en sol major, Op. 77 de Antonín Dvořák

20 de juny. Del Guadalquivir al Túria, música amb sabor a terra

Quartet amb piano Op. 67, de Joaquín Turina

Cançons espanyoles antigues (selecció), de Federico García Lorca

Tan sols Riu, de Javier Martínez Campos

ARTISTAS

Antonio Galera, piano i direcció artística

Erzhan Kulibaev, violí

Cristina Grifo, violí

Isabel Villanueva, viola

Iris Azquinezer, violoncel

Francisco Mestre, contrabaix

Manuel Gómez Ruiz, tenor

Rosario La Tremendita, cantaora

Javier Martínez Campos, compositor

Fuencisla Francés, artista plàstica