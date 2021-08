La nadadora aldaiera Eva Coronado viatja a Tokio 2020

Connect on Linked in

La jove ha aconseguit classificar-se per als Jocs Paralímpics i competirà en la prova de 200m lliures el 27 d’agost. Aldaia mostra, a través dels seus representants, tot el suport a Eva en “una gran experiència que ja és tot un èxit”

La Federació Espanyola de Natació ha seleccionat a l’aldaiera Eva Coronado, del club Natació Ferca San José, per a viatjar a Tòquio a competir en els Jocs Paralímpics 2020, que se celebren al Japó. Esta jove va tindre clar que volia nadar des de xicoteta. Ja amb tres anys, quan en el poliesportiu d’Aldaia va obrir la piscina, va començar a entrenar i a millorar notablement. Des d’aquells anys, i especialment en els últims exercicis, ha treballat intensament per a complir el somni. “Porte tota la temporada lluitant molt per a açò i ja a hores d’ara no m’esperava que em cridaren. L’oportunitat és molt gran i és un somni complit. Són quatre anys entrenant-me, hi ha dies que es fa molt dur, però al final amb esforç i disciplina es poden complir els somnis”.

D’esta manera, Eva ja ha superat la prova PCR i, després de passar uns dies concentrada, en un grup bambolla organitzat per la Federació, el dia 19 d’agost volarà cap a Tòkio, i el gran dia arribarà amb la competició el 27 d’agost, quan en la modalitat 200 metres lliures Eva mostrarà tot l’el seu potencial.

“Estic molt il·lusionada i contenta de tindre l’oportunitat de viure esta experiencia, que no qualsevol esportista pot dir el mateix. Lluitarem per arribar a la final, encara que ja només anar és un regal. I, per què no intentar-ho?”, així transmetia el seu entusiasme Eva en una entrevista per vídeo conferència amb l’emissora municipal Aldaia Ràdio. El seu entrenament i dedicació és de més de sis hores al dia de treball, entre el matí i la vesprada, tant en aigua com en gimnàs, treballant també la ment per a mantindre els nervis.

Durant la com unicació online que va concedir, i en representació de tota la seua localitat, l’Alcalde d’Aldaia, el regidor d’Esports i la regidora d’Instal·lacions Esportives, no van voler perdre l’oportunitat de transmetre a Eva tota la força, i compartir eixa gran il·lusió que suposa tindre representació aldaiera a Tòkio.

Guillermo Luján recordava el moment en què va saber la notícia: “Ja és un èxit impressionant i ens has donat una alegria a tota Aldaia, en estos moments tan complicats. Vaig rebre la telefonada de la teua mare que em va dir –Guillermo, que se’n va a Tòquio! – i va ser tota una gran notícia. Porta’t tota eixa energia, baralla com sempre ho fas, però el més important és que l’èxit ja l’has aconseguit”. Marta Romeu va aprofitar per a felicitar a Eva i recordar el seu gran esforç i dedicació, mentre José Martínez Luna va repassar tot el palmarés que ha portat a Eva, finalment, a aconseguir el bitllet per a Tòkio 2020.