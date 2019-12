La Nau acull la presentació d’un còmic sobre el canvi climàtic amb treballs de grans noms de la il·lustració espanyola

Connect on Linked in

Dimarts, 3 de desembre, a les 19 hores, es presentarà al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València el còmic Puro Perú, un àlbum gràfic sobre la situació mediambiental al nostre planeta que busca augmentar-ne el coneixement i conscienciar sobre el canvi climàtic. Resultat d’una iniciativa de l’ONG CESAL i amb direcció artística de MacDiego, Puro Perú mostra els treballs d’alguns dels millors dibuixants i guionistes del nostre país i té, a més, la signatura de Sento Llobell en la portada. L’entrada a la Sala Gonzalo Montiel, en la qual tindrà lloc l’esdeveniment, és lliure fins completar-ne l’aforament.

En l’acte intervindran Álvaro Pons, director de l’Aula del Còmic de la Universitat de València, Cristina Lippi Ibáñez d’Aldecosa, cap de l’Àrea de Seguiment d’ONGD de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, David Bravo, director d’Estratègia i Innovació de CESAL, MacDiego, director d’art de Puro Perú, Pam López i Paco Roca, famosos dibuixants que han participat en el projecte, i Maite Ibáñez, regidora delegada d’Educació, Acció Cultural, Joventut, Cooperació al Desenvolupament i Migracions de l’Ajuntament de València.

En Puro Perú onze dibuixants i guionistes ens presenten diverses històries sobre el canvi climàtic i les seues conseqüències per al nostre planeta, amb el Perú, el tercer país més vulnerable a la situació d’emergència climàtica que vivim, com a protagonista. El resultat són vuit capítols independents que ens acosten al país llatinoamericà d’una manera molt personal, en un viatge carregat de tradicions i sabers ancestrals. L’àlbum comença amb una introducció del periodista Roberto Brasero, presentador del temps en Antena3, a la qual segueixen vuit capítols signats per autors de la talla de Paco Roca (Premi Nacional del Còmic), Ana Miralles i Emilio Ruiz, Pam López i Francisco Sánchez, Teresa Valero, Juan Carlos San Román “Calo”, Javier d’Isusi junt amb Alex Orbe, Nuria Tamarit i Rubén Jiménez “el Rubencio”, amb portada de Sento Llobell.

Aquest projecte tan genuí De la mà de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), CESAL treballa des de l’any 2014 en un gran programa d’enfortiment de la governança ambiental i la participació ciutadana per a l’adaptació al canvi climàtic a la selva d’Ucayal i la serra Apurimac, situades al Perú. Tot això s’emmarca en el suport a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13, “Acció pel clima”, de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible adoptada per les Nacions Unides al setembre de 2015.